В Витебском районе двое мужчин торговали наркотиками

Правоохранителями Витебска были установлены два молодых человека, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Во время их передвижения по Витебскому району подозреваемые были задержаны.

В ходе осмотра автомобиля, за рулем которого находился 29-летний витебчанин, оперативники обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. Как установили эксперты, найденым оказалась марихуана весом почти 800 граммов. Также наркотики были найдены и у 27-летнего пассажира иномарки.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий было обнаружено и поле, где напарники выращивали коноплю. Там сыщики нашли почти два десятка кустов, а общая масса наркосодержащих растений превысила 15 килограммов.

Оба подозреваемых задержаны, следователями в отношении них возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность молодых человек к совершению аналогичных преступлений.