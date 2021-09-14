В Витебском районе двое мужчин торговали наркотиками

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Правоохранителями Витебска были установлены два молодых человека, которые занимались незаконным оборотом наркотиков. Во время их передвижения по Витебскому району подозреваемые были задержаны.

В ходе осмотра автомобиля, за рулем которого находился 29-летний витебчанин, оперативники обнаружили мешок с веществом растительного происхождения. Как установили эксперты, найденым оказалась марихуана весом почти 800 граммов. Также наркотики были найдены и у 27-летнего пассажира иномарки.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий было обнаружено и поле, где напарники выращивали коноплю. Там сыщики нашли почти два десятка кустов, а общая масса наркосодержащих растений превысила 15 килограммов.

Оба подозреваемых задержаны, следователями в отношении них возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность молодых человек к совершению аналогичных преступлений.

Врач из Витебской области обвиняется в незаконном обороте наркотиков

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