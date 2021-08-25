Врач из Витебской области обвиняется в незаконном обороте наркотиков

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Здоровье
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля Витебской области была получена информация о том, что врач общей практики одного из райцентров занимается выпиской рецептов на получение препаратов, содержащих в своем составе психотропные вещества, третьим лицам без наличия на то медицинских показаний.

«Мужчина фактически занимался незаконным сбытом наркотиков»,заявили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Оперативники установили, что такой практикой подозреваемый занимался с апреля нынешнего года. Его деятельность была зафиксирована и задокументирована сотрудниками милиции.

Стоит отметить, что после получения рецептов на лекарства наркопотребители уже на законном основании приобретали в аптеках необходимые им препараты. В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Продолжаются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, что Минздрав существенно сократил перечень безрецептурных лекарств. В частности, исключено из перечня безрецептурных медикаментов большинство инъекционных лекарств, комбинированные оральные контрацептивы, некоторые глазные капли импортного производства, значительно сокращена группа антибиотиков и другое.

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Врач из Витебской области обвиняется в незаконном обороте наркотиков

 

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