В Витебской области выращивали коноплю: подозреваемые задержаны

Витебская область
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В Витебской области для выращивания конопли и дальнейшей реализации запрещенных растений,
содержащих наркотические вещества, были специально оборудованы три помещения.

Оперативникам удалось их обнаружить благодаря разработке и внедрению новых методов.

Из незаконного оборота изъяли готовую к употреблению и распространению марихуану, оборудование и другие приспособления для выращивания конопли.

В отношении трех фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.

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