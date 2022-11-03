В Витебской области выращивали коноплю: подозреваемые задержаны

В Витебской области для выращивания конопли и дальнейшей реализации запрещенных растений,

содержащих наркотические вещества, были специально оборудованы три помещения.

Оперативникам удалось их обнаружить благодаря разработке и внедрению новых методов.

Из незаконного оборота изъяли готовую к употреблению и распространению марихуану, оборудование и другие приспособления для выращивания конопли.

В отношении трех фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.