В Витебской области выращивали коноплю: подозреваемые задержаны

В Витебской области для выращивания конопли и дальнейшей реализации запрещенных растений,
содержащих наркотические вещества, были специально оборудованы три помещения.
Оперативникам удалось их обнаружить благодаря разработке и внедрению новых методов.
Из незаконного оборота изъяли готовую к употреблению и распространению марихуану, оборудование и другие приспособления для выращивания конопли.
В отношении трех фигурантов возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
Молодой парень из Новополоцка распространял наркотики в Витебске