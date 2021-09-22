Новополоцкий нефтехимический гигант «Нафтан» начал продавать дрова

Нефтехимический гигант ОАО «Нафтан» на своем сайте опубликовал предложение о продаже дров и деловой древесины.
Нефтехимия в Беларуси настолько развилась, что руководство отраслевого гиганта смогло перейти на следующий уровень. Ценовое предолжение о продаже дров содержится в приглашении для покупателей.
Цены на дрова и древесину от ОАО «Нафтан»:
|№ лота
|Наименование ТМЦ
|Ед. изм.
|Кол-во
|Цена реализации за м3 без НДС бел.руб.
|1
|Дрова ель 2,0 м
|м3
|121
|13,24
|Дрова береза 2,0 м
|м3
|17
|13,80
|Дрова ольха серая 2,0 м
|м3
|18
|12,98
|Дрова осина 2,0 м
|м3
|5
|12,71
|Дрова береза 2,0 м
|м3
|50
|29,98
|Дрова осина 2,0 м
|м3
|70
|26,95
|Дрова сосна 2,0 м
|м3
|3
|29,16
|2
|Ель 14-24 сорт С
|м3
|85
|155,39
|Ель 26 и более сорт С
|м3
|8,6
|198,68
|Сосна 14-24 сорт С
|м3
|2
|207,83
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