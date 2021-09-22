Новополоцкий нефтехимический гигант «Нафтан» начал продавать дрова

Нефтехимический гигант ОАО «Нафтан» на своем сайте опубликовал предложение о продаже дров и деловой древесины.

Нефтехимия в Беларуси настолько развилась, что руководство отраслевого гиганта смогло перейти на следующий уровень. Ценовое предолжение о продаже дров содержится в приглашении для покупателей.

Цены на дрова и древесину от ОАО «Нафтан»: