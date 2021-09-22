Новополоцкий нефтехимический гигант «Нафтан» начал продавать дрова

Шок
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Нефтехимический гигант ОАО «Нафтан» на своем сайте опубликовал предложение о продаже дров и деловой древесины.

Нефтехимия в Беларуси настолько развилась, что руководство отраслевого гиганта смогло перейти на следующий уровень. Ценовое предолжение о продаже дров содержится в приглашении для покупателей.

Новополоцкий нефтехимический гигант «Нафтан» начал продавать дрова

 

Цены на дрова и древесину от ОАО «Нафтан»:

№      лота Наименование ТМЦ Ед. изм. Кол-во Цена  реализации за м3 без НДС бел.руб.
1 Дрова ель 2,0 м м3 121 13,24
Дрова береза 2,0 м м3 17 13,80
Дрова ольха серая 2,0 м м3 18 12,98
Дрова осина 2,0 м м3 5 12,71
Дрова береза 2,0 м м3 50 29,98
Дрова осина 2,0 м м3 70 26,95
Дрова сосна 2,0 м м3 3 29,16
2 Ель 14-24 сорт С м3 85 155,39
Ель 26 и более сорт С м3 8,6 198,68
Сосна 14-24 сорт С м3 2 207,83

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