Талибы приступили к казням своих противников

Боевики исламского движения «Талибан» публично казнили четырех сторонников прежних властей в городе Кандагар. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

При этом на видео, которое выложено местным журналистом, сцен самих казней нет, многотысячная толпа собрана на стадионе провинциального центра. Человек говорит за кадром, что людей собрали на публичную казнь.

Утверждается, что среди казненных был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал.

Представители «Талибана» не комментировали это сообщение.

Ранее руководители террористической организации «Талибан» заявляли о мирном переходе власти.