Задержки зарплат в Витебской области «выжгут каленым железом»

По словам Александра Лукашенко, задержки зарплаты характерны для ряда сельскохозяйственных организаций Витебской области. Причем в некоторых случаях в январе люди не получили расчет за октябрь.

«Более того, люди не только зарплаты своей не видят, но и лишаются части пенсии. Потому что наниматели не платят за них взносы в Фонд социальной защиты. Это, конечно, недопустимо!» — сказал белорусски лидер.

Президент отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывают факты несвоевременной выплаты.

«Вот это надо выжигать каленым железом, не считаясь ни с чем. Ответственность руководителей предприятий должна быть однозначная. Зарплату, кровь из носу, платить надо», — подчеркнул глава государства.

Александр добавил, что КГК, правительство, прокуратура ждут очередных жестких поручений, пишет БелТА.

«Не хотелось бы приходить к этой жесткости. В противном случае мы задержим зарплату всем перечисленным структурам и выплатим за этот счет зарплату тем людям, кому не выплачена», — предупредил Президент.

Напомним, что 22 ноября 2019 г. в Витебске прошло совещание с участием Президента по вопросам развития агропромышленного комплекса области, на котором обсуждался план по созданию новой структуры вертикально-отраслевой интеграции, деятельность которой могла бы охватить 2/3 территории Витебской области. Вот 7 цитат с исторического совещания Лукашенко в Витебске, где среди прочего президент потребовал вернуть долги на Br3 млрд, накопленные предприятиями АПК Витебской области. На совещании спорили так, что «в коридоре было слышно».

На историческом совещании Лукашенко жестко потребовал разобраться уровнем зарплат и своевременностью их выплат.

«Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим Br500, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям — по Br100-150. И считается, что у вас средняя зарплата Br500. Кого вы обманываете? Тем временем руководство области непростительно долго (более двух лет) разрабатывает некие предложения, как исправить сложившуюся ситуацию», — потребовал Президент.

Спустя 3 месяца – 25 февраля 2020 г. – принят указ, определяющий порядок формирования крупного агропромышленного объединения. План по спасению АПК Витебской области предполагает повышение зарплат ряда руководителей до 3000 USD, отсрочки от армии, реструктуризацию долгов и новые вливания в существующую систему АПК.

Отметим, что средняя зарплата в Витебской области, не 100-150 рублей, и даже не 500, а целых 947 рублей. И если зарплаты руководителей увеличатся в несколько раз, то что будет с зарплатой простых тружеников села?

В одном нет сомнений — руководители продолжат получать свою зарплату без задержек.

Мы продолжаем мониторинг реальных зарплат. Участвуйте в голосовании и узнайте сколько получают в Витебской области.

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