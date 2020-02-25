Средняя зарплата в Витебской области составила 947 рублей. А что в реальности?

Номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси в январе выросла на 7,9% относительно первого месяца 2019 года и составила 1118,1 рубля. Об этом говорят цифры, представленные Белстатом.

В Витебской области средняя зарплата составила 947 рублей. Если обратиться к данным все того же Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Витебской области в декабре 2019 года составила 1030,5 рублей. «Витебский Курьер» писал об этом со ссылкой на сообщение агентства БелТА. Следовательно, средняя зарплата уменьшилась на 8%.

По данным статистического ведомства, январская зарплата традиционно меньше декабрьской.

Самые высокие зарплаты, как обычно, в Минске — 1589,9 рубля, что на 8,5% больше, чем годом ранее.

Далее идут Минская область — 1109,4 рубля (+7,1%), Гомельская — 991 рубль (+5,9%), Брестская — 949,9 рубля (+8,5%), Гродненская — 947,1 рубля (+7,7%), Витебская — 947 рублей (+8,7%), Могилевская — 920,4 рубля (+7,3%), сообщает БелТА.

Больше всего в среднем получают в области информационных технологий и информобслуживания — 4766,8 рубля.

В тройку самых оплачиваемых также входят воздушный транспорт (2969,7 рубля, в том числе пассажирский — 3183,4 рубля) и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (2623,4 рубля).

Меньше всего зарабатывают работники парикмахерских и салонов красоты (546,2 рубля), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (645,5 рубля), а также те, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением соцуслуг (660,8 рубля).

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