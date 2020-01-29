Средняя зарплата в Витебской области составила 1030 рублей

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Витебской области в декабре 2019 года составила Br1030,5. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. В декабре 2019 года средняя зарплата по стране составила Br1238,7. В ноябре 2019 года средняя зарплата в Беларуси была на уровне Br1113,1. Таким образом, наблюдается рост данного показателя.

В целом по Беларуси реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-декабре по сравнению с соответствующим периодом 2018 года возросла на 7,3%, отметили в ведомстве.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4477,7), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3011,8), воздушный транспорт (Br2736,6, в том числе пассажирский — Br2875), горнодобывающая промышленность (Br2238), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2278,5), производство химических продуктов (Br2356), передает Белта. Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br680,4), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br721,6), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br716,2), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br791,1).

Как ранее сообщал Белстат, в Витебской области самый низкий показатель медианной зарплаты.

Согласно результатам интернет-опроса «Витебского Курьера», в Витебской уровень зарплат, определенно, ниже всех озвученных данных. По состоянию на 28.01.2020 имеем такие данные:

менее 300 рублей — 10,04%

300 рублей — 17.20%

400 рублей — 19.00%

500 рублей — 26.88%

700 рублей — 8.96%

800 рублей — 3.94%

900 рублей — 3.94%

1000 рублей — 2.15%

1200 рублей — 3.23%

1300 рублей — 1.43%

1500 рублей — 1.43%

более 1500 рублей — 1.79%

Подробнее о результатах опроса читайте здесь.

Следует отметить, что наш опрос не является полноценным исследованием рынка заработных плат. Это лишь информация о данных, которые вводят пользователи «Витебского Курьера». Редакция не несет ответственности за достоверность данных. Однако не стоит забывать, что официальные исследования тоже могут иметь определенную погрешность.

Наше голосование продолжается. Будем ежемесячно подводить итоги, сверяться с официальными статистическими выкладками.