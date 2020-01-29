Прокуратура Витебской области пресекла незаконные закупки птицефабрики на 200 тыс долларов

Полоцкая птицефабрика пыталась с нарушением законодательства провести закупки на сумму более Br400 тыс (эквивалентно 200 тыс долларов США). Решение было отменено, сообщила прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области Вера Ларькова.

Прокуратура Полоцкого района пресекла незаконные закупки управлением по образованию райисполкома. Удалось сэкономить Br129 тыс. бюджетных денег.

«За аналогичные нарушения на основании представления прокурора к ответственности привлечены члены комиссии по закупкам УП «Полоцкая птицефабрика». Вследствие отмены процедуры закупки предотвращено расходование с нарушением законодательства собственных средств госпредприятия на сумму более Br400 тыс.», — отметила Вера Ларькова.

В северном регионе нарушения при закупках выявлялись в торговле, строительной отрасли, агропромышленном комплексе, структурных подразделениях органов местной власти.

На Витебщине были выявлены случаи, когда государственные должностные лица не выполняли антикоррупционные ограничения. В частности, было установлено, что проректор одного из вузов одновременно с выполнением обязанностей на основном месте работы была директором частного торгового предприятия. Женщина получала за это заработную плату.

«Аналогичный факт установлен в государственном предприятии: его главбух был и бухгалтером в товариществе собственников. Указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала прокурор.

Выявлен факт конфликта интересов. Начальник финансового отдела одного из райисполкомов трудоустроил к себе в отдел супругу. Этот факт он скрыл от своего руководителя.

«На системной основе проводится работа по профилактике коррупционных проявлений. Она направлена на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение гласности. Вопросы противодействия коррупции определены как приоритетные в работе органов прокуратуры Витебской области и в 2020 году», — добавила Вера Ларькова.

В 2019 году прокурорами Витебской области проведено 95 проверок по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, внесено более 250 актов надзора. К различным видам ответственности привлечено свыше 500 человек.

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