Прокуратура Витебской области пресекла незаконные закупки птицефабрики на 200 тыс долларов

Администрация сайта
Редакция

Полоцкая птицефабрика пыталась с нарушением законодательства провести закупки на сумму более Br400 тыс (эквивалентно 200 тыс долларов США). Решение было отменено, сообщила прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Витебской области Вера Ларькова.

прокуратура ВитебскаПрокуратура Полоцкого района пресекла незаконные закупки управлением по образованию райисполкома. Удалось сэкономить Br129 тыс. бюджетных денег.

«За аналогичные нарушения на основании представления прокурора к ответственности привлечены члены комиссии по закупкам УП «Полоцкая птицефабрика». Вследствие отмены процедуры закупки предотвращено расходование с нарушением законодательства собственных средств госпредприятия на сумму более Br400 тыс.», — отметила Вера Ларькова.

В северном регионе нарушения при закупках выявлялись в торговле, строительной отрасли, агропромышленном комплексе, структурных подразделениях органов местной власти.

На Витебщине были выявлены случаи, когда государственные должностные лица не выполняли антикоррупционные ограничения. В частности, было установлено, что проректор одного из вузов одновременно с выполнением обязанностей на основном месте работы была директором частного торгового предприятия. Женщина получала за это заработную плату.

«Аналогичный факт установлен в государственном предприятии: его главбух был и бухгалтером в товариществе собственников. Указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала прокурор.

Выявлен факт конфликта интересов. Начальник финансового отдела одного из райисполкомов трудоустроил к себе в отдел супругу. Этот факт он скрыл от своего руководителя.

«На системной основе проводится работа по профилактике коррупционных проявлений. Она направлена на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение гласности. Вопросы противодействия коррупции определены как приоритетные в работе органов прокуратуры Витебской области и в 2020 году», — добавила Вера Ларькова.

В 2019 году прокурорами Витебской области проведено 95 проверок по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, внесено более 250 актов надзора. К различным видам ответственности привлечено свыше 500 человек.

Строительство Полоцкого путепровода идет по графику — прокуратура

Его обыскали по делу о витебском расчленителе, а он обратился с жалобой в генпрокуратуру

Прокуратура проверила стоянки с автохламом в Витебске. Ситуация впечатляет


Добавить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ