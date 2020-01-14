Его обыскали по делу о витебском расчленителе, а он обратился с жалобой в генпрокуратуру

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» и политический активист Олег Волчек обратился к генеральному прокурору Беларуси Александру Конюку с жалобой «на незаконные действия прокурора города Минска Олега Лаврухина», в связи с обысками, которые прошли в его квартире 3 января.

Напомним, что в рамках расследования дела о найденных в Свислочи человеческих останках правоохранители провели два обыска в квартире Олега Волчека. Первый обыск в квартире прошел в два часа ночи 3 января, второй — вечером 3 января.



Следователи сперва пошли по ложному следу, потому что у была информация о том, что брат Олега Волчека общался в те дни с одной из пропавших женщин. После обыска Волчека допросили как свидетеля и отпустили, пишет tut.by.

Вскоре правоохранители вышли на след настоящего убийцы-расчленителя. 26-летнего Батыра, задержали ночью 6 января в Витебске при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз». Во время допроса он признал свою вину. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 139 (Убийство) Уголовного кодекса.

На что жалуется генпрокурору Олег Волчек?

В жалобе на имя Генерального прокурора Республики Беларусь Олег Волчек указывает на ряд нарушений со стороны следователей и экспертов, проводивших обыск в его квартире. Например, обыск проходил без предъявления постановления на обыск, санкционированного прокурором с 2 часов ночи до 6 утра, что является нарушением уголовно-процессуального законодательства, без участия двух понятых. Копию протокола обыска и изъятия вещей следователи не предоставили, утверждает автор письма.

По словам Олега Волчека обыски по подозрению в убийстве повергли в шок не только его самого, но и его близких родственников, друзей, знакомых, но и в целом всех людей, которые знают о его общественно-политической деятельности.

Второй обыск, проходивший вечером 3 января, Волчек тоже считает незаконным. По его словам, приехавшая следственная группа, с участием эксперта-криминалиста, эксперта-биолога, трех следователей по особо важным делам, зачитала ему постановление прокурора города Минска Олега Лаврухина о том, что в его квартире имеются следы преступления, которые, возможно, связаны с убийством женщины на реке Свислочи.

Также Олегу Волчеку не понравилась «полная засекреченность всех следственных действий«. Это невело его на нехорошие мысли. Правозащитник посчитал обыски необоснованными и связывает их с его общественно-политической деятельностью.

Олег Волчек настаивает, что в результате решения прокурора города Минска ему были причинены физические, моральные и нравственные страдания, которые повлияли на его самочувствие. Также он подчеркивает, что ему были испорчены праздничные дни.

Правозащитник просит Генерального прокурора Республики Беларусь Александра Конюка признать незаконным постановление прокурора города Минска Олега Лаврухина о проведении обыска в его квартире, назначить служебную проверку по данному факту в отношении прокурора города Минска и поставить вопрос о дальнейшем его пребывании в должности прокурора города Минска.