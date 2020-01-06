В Витебске задержан иностранец подозреваемый в убийстве и расчленении женщины в Минске

Сегодня ночью сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» в г. Витебске задержали 26-летнего иностранца. Он подозревается в убийстве женщины, останки конечностей которой обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года.

Со слов задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры, сообщили в пресс-служба МВД.

Сейчас с молодым человеком проводятся следственные действия, сообщает телеграм-канал Следственного комитета. Следователями назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию.

Известно, что ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.

Напомним, минские коммунальщики днем 2 января выловили из реки спортивную сумку, в которой находились останки женщины. Личность погибшей была установлена накануне. Также оперативники обнаружили ее тело в квартире в одном из домов по улице Романовская Слобода. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».