Задержанному в Витебске минскому расчленителю предъявили обвинение

Обвинение в убийстве минчанки, чьи руки нашли в реке, предъявлено 26-летнему жителю Витебска, он иностранный гражданин.
Задержанному 6 января в Витебске молодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.
Напомним, что 2 января в столице при очистке минской реки Свислочь была найдена сумка с женскими конечностями. Милиции удалось установить личность жертвы и найти квартиру, где было обнаружено тело убитой. По горячим следам в Витебске задержали подозреваемого, который дал признательные показания.
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1 комментарий
Сегодня днём посмотрел по ТВ очередную телекопию эфирной сетки НТВ на белорусский лад.Программа называется «Тревожная кнопка» и выходит в эфир на телеканале ОНТ. В сюжете о найденной сумке с человеческими конечностями,людей,которые комментировали это ужасающее своей жестокостью и бессмысленностью преступление в интернете и выдвигали различные версии случившегося,корреспонденты ОНТ назвали в сюжете «диванными аналитиками».
Такого бесстыдного оскорбления и циничного отношения к своей телеаудитории и к людям,ради которых они добывают и распространяют информацию мне ещё встречать не приходилось.
Кем возомнили себя эти люди? На каком основании или по какому праву они оскорбляют своих сограждан,которые так же как и журналисты имеют право на своё мнение?
Призываю руководство телеканала ОНТ рассмотреть этот возмутительный инцидент, принести публичное извинение за нанесённое оскорбление, наказать виновных и при подготовке телепрограмм в последующем контролировать своих сотрудников на предмет уважительного отношения к гражданам Беларуси.