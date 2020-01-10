Задержанному в Витебске минскому расчленителю предъявили обвинение

Обвинение в убийстве минчанки, чьи руки нашли в реке, предъявлено 26-летнему жителю Витебска, он иностранный гражданин.

Задержанному 6 января в Витебске молодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета. К задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.



Напомним, что 2 января в столице при очистке минской реки Свислочь была найдена сумка с женскими конечностями. Милиции удалось установить личность жертвы и найти квартиру, где было обнаружено тело убитой. По горячим следам в Витебске задержали подозреваемого, который дал признательные показания.

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