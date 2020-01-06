Личность минского расчленителя установлена. Это житель Витебска

Опубликован комментарий начальника УУР КМ ГУВД Мингорисполкома Сергея Якубеля, а также фрагмент задержания 26-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве и расчленении минчанки накануне Нового года. Им оказался житель Витебска.

Напомним, что останки конечностей убитой им женщины нашли 2 января упакованными в спортивную сумку при очистке русла реки Свислочь в Минске. Милиция уже нашла квартиру, где находилось тело убитой, а также установила личность убитой.

По подозрению в совершении этого убийства был задержан молодой человек. Им оказался 26-летний житель Витебска. Он признался, что во время ссоры 28 декабря задушил 37-летнюю хозяйку квартиры в Минске, где некоторое время жил.