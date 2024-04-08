Война
Польская армия смогла бы уничтожить беларускую военную
Главное
Новым главой администрации Октябрьского района Витебска
Технологии
В современном глобализированном мире, где господствуют
Главное
25 марта политзаключенному Григорию Костусеву провели операцию.
Репрессии
Художественный руководитель витебского театра «Лялька»
Витебск
3 апреля в Витебске загорелось общежитие обанкротившегося
Репрессии
Телеграм-канал силовиков сообщил о задержании очередного
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Сотрудник предприятия «Нафтан» был задержан после публикации
Технологии
В мире развлечений происходят невероятные изменения
Витебск
Согласно выявленным дефектам, дорожное покрытие проспекта
Финансы
В июне 2024 года в Беларуси начнут предоставлять кредиты
Бизнес
Электронная репутация компании стала важнейшим вектором
Жизнь
Фейерверк, созданный специально для молодоженов, с
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С 1 апреля в городе Витебске изменится маршрут троллейбуса №16.
Здоровье
Сейчас лазерное удаление волос стало одним из наиболее
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Предстоящее благоустройство сквера в районе домов №64
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Разные финансовые структуры предлагают разные способы
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«Мы сутки не спали вместе с Путиным». Лукашенко рассказал свою версию, как он с Путиным террористов ловил
Александр Лукашенко изложил свою версию путешествия
Политика
Департамент миграции Литвы начал процесс депортации
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Вы наверняка слышали о таком термине как “Пин-Ап”
Главное
На улице Ленина в Витебске планируется провести полную
Главное
25 марта в Беларуси традиционно отмечается День Воли.
Терроризм
В результате теракта в «Крокусе» погибла гражданка
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В мире видеопроизводства студия играет ключевую роль.