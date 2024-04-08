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«Мы сутки не спали вместе с Путиным». Лукашенко рассказал свою версию, как он с Путиным террористов ловил

Александр Лукашенко изложил свою версию путешествия четырех исламских террористов, предположительно, атаковавших «Крокус Сити Холл». Он заявил, что после теракта боевики ехали в Беларусь, но в какой-то