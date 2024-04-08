Главное
Назначен новый глава Октябрьского района Витебска
Новым главой администрации Октябрьского района Витебска назначен Владимир Белевич, бывший председатель горсовета. Решение о его назначении было принято 4 апреля. Владимиру Белевичу 50 лет, и до этого он
Главное
Лидеру Белорусского народного фронта сделали операцию. Он борется с онкологией в тюрьме
25 марта политзаключенному Григорию Костусеву провели операцию. Сразу после этого лидера оппозиции отправили обратно в камеру. Об этом сообщил зять политзаключенного Дмитрий Антончик.
Главное
С 1 апреля в Витебске произойдут изменения в маршруте троллейбуса №16
С 1 апреля в городе Витебске изменится маршрут троллейбуса №16. При движении от остановки “33-й Армии” троллейбус будет следовать по улицам 33-й Армии, затем повернет на улицу Баграмяна и выйдет
Главное
Благоустройство сквера на Московском проспекте запланировано на конец апреля
Предстоящее благоустройство сквера в районе домов №64 и №66 на Московском проспекте в Витебске обещает преобразить пространство и сделать его более комфортным для жителей района. Основные планы по благоустройству
Главное
«Мы сутки не спали вместе с Путиным». Лукашенко рассказал свою версию, как он с Путиным террористов ловил
Александр Лукашенко изложил свою версию путешествия четырех исламских террористов, предположительно, атаковавших «Крокус Сити Холл». Он заявил, что после теракта боевики ехали в Беларусь, но в какой-то
Война
Польский генерал ответил Лукашенко: «Уничтожение этого металлолома заняло бы у Польши два-три часа»
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Польская армия смогла бы уничтожить беларускую военную
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Главное
Назначен новый глава Октябрьского района Витебска
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Новым главой администрации Октябрьского района Витебска
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Технологии
Клеммы: незаметные, но ключевые элементы современных технологий
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В современном глобализированном мире, где господствуют
Витебский Курьер
Главное
Лидеру Белорусского народного фронта сделали операцию. Он борется с онкологией в тюрьме
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25 марта политзаключенному Григорию Костусеву провели операцию.
Витебский Курьер
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Художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук уволен
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Художественный руководитель витебского театра «Лялька»
Витебский Курьер
Витебск
В Витебске горело общежитие государственного завода «Эвистор». Трое детей доставлены в больницу
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3 апреля в Витебске загорелось общежитие обанкротившегося
Витебский Курьер
Репрессии
Работник «Нафтана» арестован за комментарии
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Телеграм-канал силовиков сообщил о задержании очередного
Витебский Курьер
Репрессии
Сотрудник «Нафтана» арестован за онлайн-комментарии
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Сотрудник предприятия «Нафтан» был задержан после публикации
Витебский Курьер
Технологии
Взлет интеллектуальных игровых платформ
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В мире развлечений происходят невероятные изменения
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Витебск
Из-за дефектов дорожного покрытия в Витебске собираются ремонтировать весь проспект Людникова
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Согласно выявленным дефектам, дорожное покрытие проспекта
Витебский Курьер
Финансы
С июня 2024 года молодым специалистам в Беларуси будут предоставлять кредиты под 2,38%
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В июне 2024 года в Беларуси начнут предоставлять кредиты
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Бизнес
Отслеживайте и повышайте онлайн-репутацию вашего бренда
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Электронная репутация компании стала важнейшим вектором
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Жизнь
Фейерверк на свадьбу: советы и меры предосторожности
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Фейерверк, созданный специально для молодоженов, с
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Главное
С 1 апреля в Витебске произойдут изменения в маршруте троллейбуса №16
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С 1 апреля в городе Витебске изменится маршрут троллейбуса №16.
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Здоровье
Плюсы лазерной эпиляции зоны бикини
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Сейчас лазерное удаление волос стало одним из наиболее
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Благоустройство сквера на Московском проспекте запланировано на конец апреля
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Предстоящее благоустройство сквера в районе домов №64
Витебский Курьер
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Банковские вклады в Беларуси для физических лиц
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Разные финансовые структуры предлагают разные способы
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Главное
«Мы сутки не спали вместе с Путиным». Лукашенко рассказал свою версию, как он с Путиным террористов ловил
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Александр Лукашенко изложил свою версию путешествия
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Департамент миграции Литвы начал процесс депортации
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Что такое Пин-Ап и почему он до сих пор актуален?
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Вы наверняка слышали о таком термине как “Пин-Ап”
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На улице Ленина в Витебске планируется провести полную
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25 марта в Беларуси отмечается День Воли
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25 марта в Беларуси традиционно отмечается День Воли.
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В «Крокусе» погибла гражданка Беларуси
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В результате теракта в «Крокусе» погибла гражданка
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Основы выбору студии для съёмок видео: советы и рекомендации
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В мире видеопроизводства студия играет ключевую роль.
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