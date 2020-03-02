Папа Римский не заболел коронавирусом

В Ватикане опровергли слухи о заражении коронавирусом Папы Римского.

У понтифика была обычная простуда, поэтому он пропустил некоторые мероприятия.

В пресс-службе Папы Римского Франциска назвали эту информацию «очень большим фейком». Ранее сообщалось в некоторых СМИ, что медицинские тесты выявили коронавирус у Папы Римского и двоих его помощников, в связи с чем они были помещены под карантин.

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