Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе с призовым фондом $2,9 млн

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории «Премьер» с призовым фондом $2,9 млн в катарской Дохе.

Арина Соболенко уверенно победила в финале экс-первую ракетку мира чешку Петру.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе.

«Поздравляю тебя с завоеванием первого в новом сезоне трофея на турнире WTA. Яркий успех в Дохе — это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа. Своей красивой игрой ты подарила настоящий праздник всем белорусским болельщикам», — говорится в поздравлении Президента Арине Соболенко.

«Ждем новых уверенных побед. Мы в тебя верим!», — отметил глава государства.