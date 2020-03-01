Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Дохе с призовым фондом $2,9 млн

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира категории «Премьер» с призовым фондом $2,9 млн в катарской Дохе.

Арина Соболенко уверенно победила в финале экс-первую ракетку мира чешку Петру.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил теннисистку Арину Соболенко с красивой победой на турнире в Дохе.

«Поздравляю тебя с завоеванием первого в новом сезоне трофея на турнире WTA. Яркий успех в Дохе — это результат несгибаемого спортивного характера и силы духа. Своей красивой игрой ты подарила настоящий праздник всем белорусским болельщикам», — говорится в поздравлении Президента Арине Соболенко.

«Ждем новых уверенных побед. Мы в тебя верим!», — отметил глава государства.

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