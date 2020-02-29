60% жителей Витебской области живет менее чем на 500 рублей в месяц

Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале. 500 рублей стали медианной величиной располагаемых ресурсов для жителей Беларуси.
49,9% населения имеет в месяц менее 500 рублей ресурсов. Его доля в сравнении с третьим кварталом сократилась на 1,8 п.п., а 50,1% — живет более чем на 500 рублей.
Витебская область — последняя
Самая высокая доля тех, кто имеет ресурсы меньше 500 рублей в месяц, отмечается в Витебской области. Здесь таких 60,2%. Самая низкая доля — в Минске, где до 500 рублей не дотягивает лишь 28,5% жителей. При этом в столице 53,4% населения располагает ресурсами свыше 600 рублей, а 31,8% — более 800 рублей, пишет Reform.by.
В целом по стране среднедушевыми ресурсами более 800 рублей в месяц в четвертом квартале располагало 15,9% населения, или на 0,1 п.п. больше, чем в третьем квартале. Самая низкая доля «богатых» была в Витебской области, где их насчитали только 9,9%. При этом в сравнении с третьим кварталом она сократилась на 0,4 п.п.
Наиболее многочисленной группой остались люди с ресурсами 400,1-500 рублей. Таких в Беларуси 20,5% населения, или на 0,1 п.п. меньше, чем в третьем квартале.
В четвертом квартале на 1,1 п.п. до 16,6% увеличилась доля группы с ресурсами от 500,1 до 600 рублей. От 600,1 до 700 рублей имели 10,8% белорусов, что на 0,7 п.п. больше, чем в третьем квартале, а от 700,1 до 800 — 6,8% (- 0,1 п.п).
Ресурсами менее 200 рублей располагало 2,1% населения, или на 0,3 п.п. меньше, чем в третьем квартале, не дотягивало до бюджета прожиточного минимума 4,8% населения. Их доля сократилась на 0,1 п.п. До БПМ по ресурсам не дотягивало более 6% населения Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. В Минске доля таких людей составляла всего 0,9%.
Малообеспеченными в четвертом квартале были признаны 3,4% домашних хозяйств (-0,1 п.п в сравнении с третьим кварталом), в Брестской и Гомельской области таких осталось 4,8%. Среди домашних хозяйств с детьми до 18 лет малообеспеченными считаются 7,1%.
Располагаемые ресурсы на одно домашнее хозяйство в среднем по стране в четвертом квартале составили 1 405,9 рубля в месяц, в том числе в городах — 1 511,4 рубля, а на селе — 1 129,2 рубля.
Расходы на одно домашнее хозяйство в четвертом квартале составили 1 338,7 рубля, из которых 75,6% пришли на потребительские расходы. В их структуре доля расходов на питание составила 38%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 24,4%.
По методике Белстата, располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.
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