60% жителей Витебской области живет менее чем на 500 рублей в месяц

Белстат опубликовал данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в четвертом квартале. 500 рублей стали медианной величиной располагаемых ресурсов для жителей Беларуси.

49,9% населения имеет в месяц менее 500 рублей ресурсов. Его доля в сравнении с третьим кварталом сократилась на 1,8 п.п., а 50,1% — живет более чем на 500 рублей.

Витебская область — последняя

Самая высокая доля тех, кто имеет ресурсы меньше 500 рублей в месяц, отмечается в Витебской области. Здесь таких 60,2%. Самая низкая доля — в Минске, где до 500 рублей не дотягивает лишь 28,5% жителей. При этом в столице 53,4% населения располагает ресурсами свыше 600 рублей, а 31,8% — более 800 рублей, пишет Reform.by.

В целом по стране среднедушевыми ресурсами более 800 рублей в месяц в четвертом квартале располагало 15,9% населения, или на 0,1 п.п. больше, чем в третьем квартале. Самая низкая доля «богатых» была в Витебской области, где их насчитали только 9,9%. При этом в сравнении с третьим кварталом она сократилась на 0,4 п.п.

Наиболее многочисленной группой остались люди с ресурсами 400,1-500 рублей. Таких в Беларуси 20,5% населения, или на 0,1 п.п. меньше, чем в третьем квартале.

В четвертом квартале на 1,1 п.п. до 16,6% увеличилась доля группы с ресурсами от 500,1 до 600 рублей. От 600,1 до 700 рублей имели 10,8% белорусов, что на 0,7 п.п. больше, чем в третьем квартале, а от 700,1 до 800 — 6,8% (- 0,1 п.п).

Ресурсами менее 200 рублей располагало 2,1% населения, или на 0,3 п.п. меньше, чем в третьем квартале, не дотягивало до бюджета прожиточного минимума 4,8% населения. Их доля сократилась на 0,1 п.п. До БПМ по ресурсам не дотягивало более 6% населения Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областей. В Минске доля таких людей составляла всего 0,9%.

Малообеспеченными в четвертом квартале были признаны 3,4% домашних хозяйств (-0,1 п.п в сравнении с третьим кварталом), в Брестской и Гомельской области таких осталось 4,8%. Среди домашних хозяйств с детьми до 18 лет малообеспеченными считаются 7,1%.

Располагаемые ресурсы на одно домашнее хозяйство в среднем по стране в четвертом квартале составили 1 405,9 рубля в месяц, в том числе в городах — 1 511,4 рубля, а на селе — 1 129,2 рубля.

Расходы на одно домашнее хозяйство в четвертом квартале составили 1 338,7 рубля, из которых 75,6% пришли на потребительские расходы. В их структуре доля расходов на питание составила 38%, на покупку непродовольственных товаров – 34,8%, на оплату услуг – 24,4%.

По методике Белстата, располагаемые ресурсы – это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

Какая у Вас зарплата? менее 300 руб

300 руб

400 руб

500 руб

700 руб

800 руб

900 руб

1000 руб

1200 руб

1300 руб

1500 руб

более 1500 руб Vote

Задержки зарплат в Витебской области «выжгут каленым железом»

План по спасению АПК Витебской области готов: зарплаты до 3000 USD, отсрочки от армии, реструктуризация долгов и новые вливания

Средняя зарплата в Витебской области составила 947 рублей. А что в реальности?

Фотофакт: МЧС развернуло палатки во дворе Минской инфекционной больницы

В Витебске продали старинный дом на Чехова, который стал излюбленным местом для фотосессий