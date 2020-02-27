В Витебске продали старинный дом на Чехова, который стал излюбленным местом для фотосессий

По результатам аукциона, проведенного 27 февраля комитетом «Витебскоблимущество», историческое здание по улице Чехова в Витебске продано более чем за 36,2 тыс рублей. Здание было излюбленным местом для проведения фотосессий.

Единственным участником торгов оказалась женщина. Она согласилась приобрести памятник архитектуры конца XIX — начала XX веков по начальной цене, увеличенной на 5%. О дальнейшей судьбе здания в исторической застройке города пока можно судить по жестким условиям использования земельного участка размером 0,0273 га, оговоренным в условиях аукциона. Это размещение объектов культурно-просветительского, развлекательного назначения при условии реконструкции с реставрацией фасадов строения, пишут «Витебские вести».

Здание общей площадью 121 кв. м ранее было передано Витебскому областному музею Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева под филиал. Однако в этом качестве не использовалось и в октябре 2017 года впервые выставлено на торги. Найти покупателя на объект через аукцион удалось с девятой попытки, когда начальная цена продажи была снижена на 80%. Вырученные на торгах деньги поступят в областной бюджет.

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