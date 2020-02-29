Фотофакт: МЧС развернуло палатки во дворе Минской инфекционной больницы

Редакция
Коронавирус

Министерство по чрезвычайным ситуациям развернуло во дворе Минской городской инфекционной больницы палатки. Вчера инфекционная больница была закрыта на карантин.

Палатки во дворе Минской инфекционной больницы

Палатки во дворе Минской инфекционной больницы. Фото Виталия Новицкого

Как пояснила журналистам пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, это меры дополнительные, на случай если ситуация усложнится. Пока новых пациентов с коронавирусом не поступало.

«Санитарно-эпидемиологические нормы обязывают нас обеспечивать меры безопасности личного состава. Это нужно и для правильной экипировки медицинского персонала и посменной работы в случае поступления пациентов, в том числе в отделение интенсивной терапии», — отметила она.

Пока таких пациентов нет, но медики должны быть готовы, подчеркнула Бородун, ведь именно на них лежит дополнительная ответственность в четком соблюдении противоэпидемических мероприятий.

О впервые выявленном в Беларуси случае заражения новым коронавирусом COVID-19 Минздрав объявил 28 февраля. Заразившийся — студент БНТУ из Ирана, который прибыл в Минск из Баку 22 февраля. Коронавирус был выявлен у студента 27 февраля, сейчас мужчина находится в инфекционной больнице.

С 28 февраля по 15 марта закрыт Белорусский национальный технический университет в целях недопущения возможного распространения коронавируса. Общежития некоторых вузов закрыты для посещения. Всех одногруппников студента из Ирана поместили для обследования на коронавирус в больницу в Боровлянах.

Александр Лукашенко не считает необходимым в настоящее время закрывать границы Беларуси в связи с тем, что в стране зарегистрирован первый завозной случай заражения коронавирусом нового типа. Такое заявление он сделал 28 февраля в ходе выступления на съезде ФПБ.

По словам министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, на сегодняшний момент нет оснований беспокойства, хотя в столице люди скупили все маски.

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