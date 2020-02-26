У оршанки украли все деньги с банковской карты. Схема, на которую попадаются сегодня многие

Жительница Орши хотела по-быстрому продать товар, а лишилась всех сбережений на фейковом банковском сайте.

Оршанка получила сообщение на мессенджер с польского абонентского номера. Его автор написал, что купит ее товар без торга. И уверил продавщицу в том, что быстро внесет всю сумму. Мошенник запросил у жительницы Орши номер банковской карты и наименование ее банка.

Жительница Орши сообщила реквизиты своей карты и стала ждать обещанного платежи, сообщает УВД. Злоумышленник сообщил, что перечислил деньги банковскую карту. Но SMS-сообщение о переводе женщине так и не пришло. Мошенник убедил женщину, что операция прошла успешно. Для подтверждения платежа преступник предложил оршанке пройти по предоставленной ссылке, что она и сделала. Ссылка вела на фейковый сайт банка, где женщина ввела логин и пароль от личного кабинета, а также код, пришедший ей на телефон.

В это время мошенник, завладев реквизитами, зашел на настоящий сайт банка и похитил у женщины все имеющиеся на счету деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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