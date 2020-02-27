На Полоцком мосту в апреле демонтируют арку весом более 800 тонн

К середине апреля специалисты рассчитывают завершить трудоемкую часть реконструкции моста через Западную Двину в Полоцке — предстоит снять металлическую арку весом более 800 тонн. Об этом сообщил начальник отдела технического надзора УКС Полоцка Василий Генец, пишет belta.by Мост в Полоцке строят по графику. «Витебский Курьер» писал, что фактически новый мост будет построен в Полоцке.

Строителям пришлось отойти от изначального плана строительства. Первоначально инженеры планировали часть несущих балок сохранить. Однако после после дополнительного тщательного обследования стало понятно, что железобетонные и металлические конструктивные элементы требуют полной замены.

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