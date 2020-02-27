Полоцкий путепровод в Витебске готов на 60%. Когда его откроют?

К концу февраля 400-метровый путепровод «Полоцкий» в Витебске обретет окончательные очертания.

Строители ювелирно укладывают 40-тонные железобетонные балки на последний пролет его магистральной части – моста через железнодорожные пути, соединяющего улицы Космонавтов и Титова. Это самая широкая часть путепровода, почти полсотни метров, рассчитанная на четырехполосное движение и трамвайные пути.

Чтобы закрыть последний пролет, требуется уложить восемнадцать 20-метровых балок с точностью до 12 мм. Работа у строителей спорится – на глазах меняются и очертания подъездных путей к путепроводу, заливаются бетоном последние несущие опоры развязок-«бабочек» (всего их будет возведено 45).

Как рассказал в интервью «Витебскому Курьеру» директор Мостостроительного управления №5, Витебского филиала ОАО «Мостострой», Дмитрий Николаевич Овсяников над объектом ежедневно по 12 часов трудятся более 200 строителей, задействовано около 30 единиц техники.

С началом работ по благоустройству и отделке путепровода при стабильной плюсовой температуре количество работников вырастет до 300. Позади одни из самых трудоемких этапов стройки – перенос множества коммуникаций, установка главных промежуточных опор, способных выдерживать огромную динамическую нагрузку.

—Ориентировочная готовность объекта – 60%, —уточнил руководитель проекта, начальник отдела технического надзора УКС облисполкома Михаил Казуров.

— Завершен монтаж железобетонной основы путепровода. Производится устройство железобетонных балок под съезды на улицы Локомотивную и Мичурина, — добавил Дмитрий Николаевич. — Начались работы по укладке верхнего мостового полотна – проезжей части, трамвайных путей и тротуаров. Делаем стоянки для автомобилей, подводим коммуникации.

Кажется, сама погода помогает строителям. Крайне теплая зима значительно ускорила прокладку инженерных сетей, устройство подпорных стен, насыпей, работы по благоустройству – не замерзший грунт легко поддается технике. К слову, трудоустроится на стройку №1 непросто – здесь работают только опытные мостовики из Витебска, Могилева, Гродно.

—Людей привлекают хорошие заработки, стабильное финансирование и эффективная организация труда,— отметил инженер по охране труда Витебского филиала МСУ №5 ОАО «Мостострой» Вячеслав Кибитлевский.— Я здесь с самого начала строительства, работы очень масштабные, и поэтому большое внимание уделяется безопасности труда. У наших строителей не было травм, и это радует.

Путепровод «Полоцкий» строится надолго, поэтому в проекте многое заложено на перспективу. Например, сейчас завершается возведение тяговой подстанции для электропитания трамваев, она спроектирована так, что там можно будет установить дополнительное оборудование и запустить, например, по улице Ленинградской троллейбусы.

Даже тротуары на путепроводе делают с расчетом, чтобы под ними можно было пропустить дополнительные силовые кабели и связь. Да и сам путепровод на полтора метра выше старого – под ним смогут ходить электрички.

— Проект реализуется с опережением, — подчеркнул Михаил Казуров, передают «ВВ»— Финансирование стабильно, настрой у строителей боевой. Главное, чтобы погода не подвела, не было длительных сильных дождей или морозов. С такими темпами можно говорить, что через 6-7 месяцев путепровод будет сдан в эксплуатацию.

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