Как идёт строительство Полоцкого путепровода в Витебске — фото и видео

«Бесконечно можно смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди»
Вчера в очередной раз корреспондент «Витебского Курьера» посетил грандиозный строительный объект – Полоцкий путепровод в Витебске.
Директор Мостостроительного управления №5, Витебского филиала ОАО «Мостострой», Дмитрий Николаевич Овсяников, провел нас по путепроводу, все рассказал и показал, за что мы очень благодарны.
— Дмитрий Николаевич, мы видим уже практически готовый мост. Расскажете нам подробнее на каком этапе сейчас стройка.
— Не совсем так. До практической готовности еще месяцев девять. Работы идут беспрерывно, без выходных и праздников. Вахтовым методом по 12 часов в день у нас трудятся мостостроители со всей республики. Хочу отметить, что погода нам благоприятствует. В график укладываемся и до начала зимы должны закончить работы.
Завершен монтаж железобетонной основы путепровода. Производится устройство железобетонных балок под съезды на улицы Локомотивную и Мичурина, — добавил Дмитрий Николаевич. — Начались работы по укладке верхнего мостового полотна – проезжей части, трамвайных путей и тротуаров. Делаем стоянки для автомобилей, подводим коммуникации.
— Дмитрий Николаевич, мы понимаем, что путепровод — это не только, непосредственно, мост над железнодорожными путями соединяющий части города, но и множество работ по благоустройству прилежащих территорий и дорог, а «лес рубят-щепки летят». Расскажите нам пожалуйста, что с домами, улицами и деревьями на прилегающей территории?
— Совершенно верно. Путепровод — это огромный проект, согласно которому производится ремонт прилагающих улиц, меняются старые водопроводные, канализационные и тепловые сети. Люди из ветхих домов в районе путепровода отселены. Территория очищена. Все службы города, задействованные в выполнении работ делают максимум возможного для сохранения деревьев на прилегающей территории.
Но без потерь, к сожалению, не обойтись, — говорит Дмитрий Николаевич. —Так пострадала липовая аллея возле 27 школы. Для замены труб часть аллеи спилить. В школе, кстати, будет проведен капитальный ремонт.
— Большое спасибо вам Дмитрий Николаевич за уделенное нам время! С нетерпением ожидаем праздника открытия современной удобной магистрали в нашем любимом Витебске.
Интервью взяла Жанна Жалевич
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