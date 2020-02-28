Лукашенко объявил о разработке новой пенсионной системы

Александр Лукашенко заявил, что действующая в стране пенсионная система себя изжила. Об этом он сказал сегодня, 28 февраля, на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

Президент заявил, что работа по изменению пенсионной системы начнутся после президентских выборов уже в этом году.

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе — мы в этом же году, к концу года начнем эту работу», — сказал он.

Президент также обозначил свое видение того, что именно должно измениться — система должна уйти от уравниловки.

«Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию — буду больше работать, лучше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уровниловки быть не должно!», — заявил Лукашенко.

Инициатором пенсионной реформы выступает Федерация профсоюзов, сообщает БелТА.

Президент также признался, что изучает опыт других стран в изменении пенсионной системы, в том числе опыт соседней России, и пообещал, что в Беларуси создадут справедливую и хорошую систему. Слова Александра Лукашенко о пенсионной реформе передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы еще посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учетом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учетом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система», — сказал Александр Лукашенко.

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