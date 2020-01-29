С 1 февраля в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии

Минимальные трудовые и социальные пенсии, привязанные к бюджету прожиточного минимума, с 1 февраля будут пересмотрены. Это коснется, в том числе, социальных пенсий для людей с инвалидностью, инвалидов с детства, а еще надбавок и повышений для людей от 75 лет и старше.

Пенсии привязаны к размеру бюджета прожиточного минимума. Данный показатель со следующего месяца вырастет до 239,87 рубля (сейчас — 231,83 рубля).

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