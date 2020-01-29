Зарплаты бюджетников будут начислять по новой системе

С февраля зарплату будут считать по новым правилам, она будет складываться из оклада, стимулирующих выплат (надбавки, премии), компенсирующих выплат. Тарифная сетка включит в себя 18 разрядов, вместо тарифной ставки первого разряда будет теперь базовая ставка (185 рублей).

Также отменят коэффициенты и повышения, а еще значительно сократят количество доплат и надбавок. На выплату премии из бюджета выделят 5% от суммы окладов работников организации.

«Витебский курьер» сообщал, что средняя зарплата в Витебской области составила 1030 рублей. Однако данные опроса несколько разнятся с выкладками статистики.

Мы продолжаем проводить опрос и следить за ситуацией на рынке зарплат Витебщины.