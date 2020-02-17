Какими будут зарплаты бюджетников и пенсии в 2020 году рассказал министр финансов

Уровень заработной платы в бюджетной сфере в 2020 году будет составлять 80% от среднереспубликанского значения. Об этом сообщил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

По словам Максима Ермоловича, в 2019 году Министерство финансов изыскало дополнительные ресурсы, чтобы с сентября можно было повысить заработную плату работникам бюджетной сферы.

«В бюджете изыскали Br160 млн. Эти ресурсы направили областям для выплаты заработной платы и профинансировали расходы республиканского бюджета. С сентября по декабрь средняя заработная плата в бюджетном секторе была на уровне 80% от среднереспубликанской. Это означает, что целевой показатель, установленный главой государства, был выполнен», — отметил министр.

Он заявил, что в 2020 году этот показатель также будет выполняться: все необходимые ресурсы на выплату заработной платы предусмотрены в сметах бюджетных организаций. «Поэтому соотношение 80% к средней по экономике будет обеспечено», — подчеркнул Министр финансов.

При этом министр Финансов отметил, что фонд заработной платы в бюджете на этот год увеличен на 15%, пишет БелТА. По его словам, примерно так же фонд вырос и в 2019 году в сравнении с уровнем 2018-го.

«Суммарно за два года фонд вырос на 33%. Это значительно опережает темпы инфляции в стране и позволяет добиваться существенного роста реальной заработной платы в бюджетном секторе», — заметил Максим Ермолович. По его словам, если опустить дополнительные выплаты в конце прошлого года, то январские расходы на заработную плату бюджетников оказались выше, чем в ноябре-декабре. «Поэтому обеспеченность ресурсами полная, все необходимое финансирование предусматривается. Минфин подключается, если необходимо работать с финансированием каждой бюджетной организации в отдельности», — добавил он.

Максим Ермолович также напомнил, что в августе 2019 года в Беларуси были повышены пенсии. Уже тогда они достигли 40% от уровня средней заработной платы по республике. По данным министра, это соотношение поддерживалось в течение всего оставшегося полугодия.

«Такая же ситуация будет сохранена и в 2020 году», — заявил министр.

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