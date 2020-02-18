77% новых мест произрастания борщевика в Беларуси обнаружено на витебщине

В 2019 году в Беларуси ликвидировано 907 гектаров борщевика Сосновского.

Площадь, занятая опасным инвазивным растением, сократилась на 25%. Однако распространение борщевика остановить не удается. Самая плачевная ситуация — на витебщине.

В прошлом году в Беларуси обнаружили 1117 новых мест произрастания на общей площади в 1859 гектаров. 863 новых мест произрастания борщевика находятся в Витебской области, сообщает sb.by.

Александр Корбут, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды, уточнил:

— Самый высокий показатель в Витебской области, там обнаружено 863 новых места, а это 1787 гектаров. Самая низкая цифра в Брестской области — выявлено всего 2 новых места, занятого инвазивным видом. Общая площадь — 0,74 гектара.

Директор витебского «Зеленхоза» Олег Сеньков в интервью сообщил, что напасть встретят во всеоружии: с прошлого года остался гербицид, которого хватит на первое время. По его словам, к борьбе с золотарником и борщевиком готовы 4 трактора и 4 триммера. Как всегда борьбу планируют начать заблаговременно.

«Витебский Курьер» писал, что в 2019 году на борьбу с борщевиком из областного бюджета было выделено 536 тысяч рублей.

В 2020 году из бюджета Витебска планируют выделить 7 тысяч рублей.

Борщевик в Витебске в районе Южной котельной

В Витебске на борьбу с борщевиком и золотарником планируется выделить 7 тысяч рублей

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