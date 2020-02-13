В Витебске на борьбу с борщевиком и золотарником планируется выделить 7 тысяч рублей

На предотвращение распространения борщевика Сосновского и золотарника в 2020 году из бюджета Витебска планируют выделить 7 тысяч рублей. На эти деньги будут приобретены гербициды для борьбы с опасными растениями.

«Витебский Курьер» писал, что в 2019 году на борьбу с борщевиком из областного бюджета было выделено 536 тысяч рублей.

По данным экологов, только в Витебске 36,5 гектара занято борщевиком, 26 гектаров — золотарником.

— Главное, во время начать работу, ведь, к примеру, борщевик за сутки вырастает на 10 сантиметров, а проводить химобработку необходимо, когда рост растения не превышает 15 сантиметров, — подчеркнул начальник Витебской городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо. — И если вред борщевика, его опасность для человека для многих очевидна, то с золотарником ситуация непростая. Многие люди сами высаживают это с виду красивое растение на своих участках, не зная, что его корневая система вырабатывает вещества, которые подавляют рост других растений. Также золотарник является сильным аллергеном. За сезон на каждом кусте вызревает до 100 тысяч семян, обладающих просто феноменальной жизнеспособностью (их всхожесть доходит до 95 процентов). При этом они легко переносятся ветром на значительные расстояния.

В «Зеленхозе» кампанию борьбы с инвазивными растениями в этом году начнут во всеоружии. Как пояснил директор организации Олег Сеньков, подготовлена и находится в исправном состоянии техника, а это 4 трактора и 4 триммера. Готово к работе и специальное оборудование для химической обработки — ранцевые опрыскиватели, пишет издание «Витьбичи». С прошлого года остался и гербицид, которого хватит на первое время. Поэтому работу по предотвращению распространения золотарника и борщевика можно начать заблаговременно.

Все как всегда. В прошлом году также надеялись начать борьбу вовремя.

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