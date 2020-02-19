Когда в Витебске откроется новый магазин сети «Виталюр»?

В 2021 году в Витебске планируется открыть второй магазин сети «Виталюр». Информация об открытии нового объекта торговли, появилась на официальном сайте сети «Виталюр» в разделе «строящиеся магазины».

Площадь магазина «Виталюр» в Витебске — 1750 м². Разместится он на месте магазина «Большой» по адресу пр-т Черняховского, 26. Вывеска «Большой» все еще висит на фасаде здания.

Напомним, что первый магазин «Виталюр» в Витебске, находится на въезде в областной центр, поблизости от кладбища в Билево. Магазин скоро начнет работать. Его открытие переносили уже несколько раз, пишет vitebsk.biz. В начале оно планировалось в декабре, потом в январе, феврале. На днях на официальном сайте сети «Виталюр» появилось сообщение о том, что открытие «Виталюр» произойдет уже в марте. Однако вопрос может и отложиться.

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