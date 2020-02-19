ГАИ Витебска разыскивает очевидцев ДТП на проспекте Фрунзе

ГАИ города Витебска разыскивает свидетелей аварии, которая произошла 11 февраля около половины двенадцатого вечера на проспекте Фрунзе рядом с домом №16.

Неизвестный водитель, который двигался по проспекту Фрунзе на неустановленном автомобиле, совершил наезд пешехода 2000 года рождения, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время светофор работал в режиме желтого мигания, сообщили в ГАИ Витебска.

Для установления всех обстоятельств происшествия ГАИ просит очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией, сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-48-78-12, 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).



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