Подростки вдвое чаще стали совершать кражи с помощью мобильного банкинга

За первый месяц 2020 года число хищений несовершеннолетними с использованием компьютерной техники по сравнению с январем 2019 выросло в два раза. При этом почти половина – кража денег абонентов сотовой связи через мобильный банкинг.

Недавно фигурантом уголовного дела стал 15-летний учащийся столичного профлицея, который похитил таким образом 100 рублей у знакомой. С девушкой он познакомился в одной из соцсетей. Во время встречи он попросил у девушки мобильный телефон. Далее подросток активировал услугу мобильного банкинга, которая позволяет осуществить платежные операции с лицевого счета абонента и получить микрозайм. Позже девушка поняла, что ее деньги присвоил юный аферист и обратилась в милицию, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

Таким образом, получив доступ к телефону, злоумышленники в несколько касаний могут перевести деньги со счетов жертвы. Все это занимает буквально пару минут. Ничего не подозревающие жертвы остаются без денег. Они вынуждены погашать микрозайм вместе с процентами и вносить абонентскую плату за использование мобильного банкинга.

– Развитие интернета, мобильной связи и социальных сетей, доступ к которым становится проще в связи с широким распространением смартфонов и бесплатных точек доступа WI-FI, ведет к увеличению преступлений в сфере высоких технологий среди несовершеннолетних, – отметил начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергей Янковский. – И если число «подростковых» краж за последние пять лет снизилось в два раза, то количество хищений с использованием компьютерной техники, наоборот, выросло в 3,7 раза: с 38 в 2015 году до 144 в 2019.

Представитель МВД напомнил, что статьей 212 Уголовного кодекса за это преступление предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на 15 лет.

– Молодые люди должны понимать, что, завладевая чужими средствами с помощью приложения «V-банкинг» или снимая пусть даже небольшие суммы с найденной карточки, они совершают преступление, – предупредил Сергей Янковский.

Чтобы не стать жертвой подобного злодеяния, нужно соблюдать элементарные правила безопасности. В первую очередь – не давать в руки свой телефон или сим-карту незнакомым или малознакомым людям. Если же вы очень хотите помочь человеку, который обратился с просьбой воспользоваться вашим телефоном, наберите сами нужный номер и только тогда передавайте гаджет в чужие руки. После этого обязательно контролируйте все действия, которые производятся с устройством.

В МВД, совместно с БелТА разработали памятку про разновидности киберпреступлений.

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