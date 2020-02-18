Авиарейсы в Черногорию и Тунис планируют запустить из Витебска

В Витебском аэропорту в 2019 году значительно увеличился пассажиропоток. Услугами авиаперевозчиков воспользовались свыше 36 тыс пассажиров. Транспортный поток аэропорта «Витебск» увеличился более чем в два раза.

Кроме того, количество оформленных таможенниками граждан в течение прошлого года увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с 2018-м, сообщили в Витебской таможне.

Очевидно, что авиаперелеты набирают популярность среди жителей Витебской области. Наиболее популярны среди жителей региона рейсы в Турцию, Египет и Болгарию.

По информации Витебского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» в 2020 году в Витебске планируется организовать новые рейсы в Черногорию и Тунис.

Как известно, улучшение путей сообщения внутри страны положительно влияет на экономику. Однако, развивать авиасообщение между областными центрами Беларуси министр транспорта не планирует.

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