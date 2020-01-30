Открытие авиасообщения между областными центрами считает неперспективным Министр транспорта Алексей Авраменко

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко считает неперспективным открытие авиасообщения между областными аэропортами. Об этом он заявил в интервью газете «Рэспублiка».

«Если честно, то я такой перспективы не вижу, — сказал министр. — Мы сегодня сокращаем время движения поездов между крупными городами, из Гомеля до Минска можно доехать уже за три часа. В аэропорт же нужно приезжать за два часа до вылета, потом полет, дорога из аэропорта. Получается сопоставимое время, а стоимость билета может быть дороже».

При этом Алексей Авраменко не исключает: если говорить о полетах, к примеру, из Витебска в Брест, то в этом есть целесообразность.

«Но надо четко просчитывать, кто будет летать этим рейсом, будет ли там постоянный пассажиропоток, какой тип воздушных судов можно использовать», — уточнил руководитель ведомства.

Министерство транспорта и коммуникаций изучает возможность открытия рейсов между региональными аэропортами в 2020 году. Однако, произойдет ли это при нынешнем министре? Стоит отметить, что на самолете расстояние в 700 км от Минска до Москвы можно преодолеть за 1,5 часа. Однако министр транспорта и коммуникаций почему-то считает, что вдвое меньшее расстояние между Минском и Гомелем (300 км) белорусы должны преодолевать за 3 часа, причем имеется в виду исключительно поезд бизнес-класса, ведь обычный пассажирский поезд идет из Минска до Гомеля 4-5 часов. Почему граждане Беларуси должны тратить уйму времени и пользоваться исключительно наземным трансопортом внутри страны непонятно.

А сколько было сказано руководителями разного уровня о том, что необходимо возрождать региональное авиационное сообщение? Ведь в советское время из Минска на самолете можно было попасть во все областные и даже многие районные центры Беларуси. Уже много лет эта «привилегия» недоступна белорусам. А ведь это и социальная проблема, и барьер для развития бизнеса в Беларуси, особенно в регионах.

Чтобы Беларусь достигла уровня развития регионального авиасообщения времен БССР, видимо, нужно найти человека, который хочет и может решить эту проблему.

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