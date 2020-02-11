Банк развития даст кредит $19,5 млн на реконструкцию аэродрома в Орше

Правительство согласовало Банку развития выдачу в 2020 году кредита Национальному аэропорту Минск в размере до $19,5 млн для реконструкции аэродрома Орша. Соответствующее постановление Совета Министров №73 от 5 февраля 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

«Витебский Курьер» писал недавно о том, что аэродром в Орше может стать запасным для Национального аэропорта «Минск»

Национальному аэропорту «Минск» выдадут кредит в сумме, не превышающей $19,5 млн, для реконструкции аэродрома «Орша» для выполнения капитального ремонта взлетно-посадочной полосы. Будет произведена также реконструкция рулежных дорожек, возведение объектов вспомогательного назначения аэропорта. Кроме того, для реализации инвестиционного проекта по строительству в Национальном аэропорту «Минск» второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения Банк развития выдаст кредит в сумме, не превышающей $1,6 млн.

Кредиты будут выдаваться под 3,29% годовых в долларах США и под 5% годовых в евро. Документом определено, что 65% от суммы уплачиваемых процентов производится за счет средств республиканского бюджета и 35% — за счет средств государственного внебюджетного фонда гражданской авиации и внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства транспорта и коммуникаций, сообщает Белта.

Постановление принято в соответствии с распоряжением Президента от 9 марта 2017 года №36рп «О финансировании строительства и реконструкции взлетно-посадочных полос».

Аэродром в Орше может стать запасным для Национального аэропорта «Минск»

Интересные факты про театр, который в начале 20-х годов произвел фурор в Витебске