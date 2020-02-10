Аэродром в Орше может стать запасным для Национального аэропорта «Минск»

Директор департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский, сообщил в прямом эфире телеканала БТ, что аэродром в Орше рассматривается как запасная площадка для Национального аэропорта «Минск». На аэродроме в Орше в настоящее время ведется реконструкция.

«Сейчас мы приступили к третьему этапу реализации проекта, строительству необходимой инфраструктуры вокруг взлетно-посадочной полосы. Фактически, аэродром Орши мы можем рассматривать как запасной для Национального аэропорта «Минск», — отметил глава департамента.

Он уточнил, что речь идет не о пассажирских перевозках: аэродром в Орше в первую очередь должен стать крупным грузовым хабом, пишет в Agronews.

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