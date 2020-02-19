Первые билеты на «Славянский базар в Витебске-2020» поступят в продажу 21 февраля

Первые билеты на проекты XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» поступят в продажу 21 февраля. Реализация билетов на «Славянский базар» на сайтах kvitki.by и ticketpro.by, bilesuserviss.lv, bilietai.lt, piletilevi.ee начнется с 24 февраля.

«Славянский базар в Витебске-2020» пройдет с 13 по 21 июля. Мероприятия фестиваля состоятся в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск» и других площадках. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 16 июля, закрытие — 20 июля. Дополнительные мероприятия фестиваля «Славянский базар в Витебске» запланированы 13-15 и 21 июля.

Для поклонников «Славянского базара» дирекция фестиваля с 21 февраля по 20 марта проводит акцию «Первые 29 дней в честь XXIX фестиваля» — дарит скидку 10% при покупке билетов на мероприятия в Летнем амфитеатре и концертном зале «Витебск». Об этом сообщили БелТА организаторы фестиваля.

Главными мероприятиями фестиваля станут:

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020»

XVIII Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020».

Традиционно состязания юных исполнителей будут проходить в концертном зале «Витебск». Взрослые конкурсанты исполнят свои композиции на сцене амфитеатра. В первый день финала им предстоит спеть славянский хит в сопровождении оркестра, во второй — мировой хит в сопровождении фонограммы «-1». В каждый из дней финала запланированы вторые отделения: с сольными программами выступят Дмитрий Маликов и Томас Андерс.

Помимо основной сцены Летнего амфитеатра мероприятия «Славянского базара» также пройдут в концертном зале «Витебск», Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа, Витебской областной филармонии и Белорусском театре «Лялька». А на площади Победы пройдет open air «Фестивальный пикник». Праздник хоровой музыки «Славянский благовест» состоится в Свято-Успенском кафедральном соборе. II Международный танцевальный проект DREAM DANCE FEST запланирован в Витебской областной филармонии. Местом ночных встреч поклонников джаза станет Дирекция фестиваля. В программу фестиваля «Славянский базар в Витебске» традиционно включен фест уличного искусства «На семи ветрах», музыкальные, кукольные и арт-проекты, театральные и музейные экспозиции.

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