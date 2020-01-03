В витебском Билево закроют «Корону». Что будет вместо нее?

В микрорайоне Билево в январе закроют супермаркет «Корона». На его месте появится магазин другой торговой сети. Предположительно, это будет «Копеечка».
В отделе маркетинга компании сообщили, что магазин планируют закрыть в январе. Но последний день работы «Короны» пока неизвестен, сообщает портал vitebsk.biz.
Продавцы супермаркета говорят, что на месте «Короны» на Московском проспекте 109−1 появится «Копеечка». Но официально эту информацию подтвердить не удалось.
«Корона» в Билево открылась в апреле 2016 года. Сейчас в областном центре работают четыре объекта этой сети.
К слову, недалеко от «Короны» в Билево обещают открыть супермаркет «Виталюр».
1 комментарий
Район перенасыщен магазинами.У народа столько денег нет,чтобы всем дать прибыль.Остаётся конкуренция.У кого будет лучше товар — к тому и ходить будут.