В Витебске в ДТП один пешеход погиб, второй в больнице

Сразу два случая с наездами на пешеходов произошли в течение суток в Витебске.

Первое ДТП с наездом на пешехода произошло 18 февраля около 20 часов вечера на проспекте Победы поблизости от дома номер 5. На внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, совершил наезд 55-летний водитель Ford Tourneo. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался. Личность погибшего устанавливается.

Всего через полчаса случилась еще одна авария на улице Смоленской вблизи дома 8. 53-летний житель Витебска, управляя кроссовером Hyundai Santa Fe совершил наезд на 79-летнюю женщину, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии женщина с телесными повреждениями была доставлена в витебскую ОКБ. По факту ДТП проводится проверка.

В Витебске участились ДТП с наездом на пешеходов. В связи с этим ГАИ Витебска просит пешеходов быть более осторожными и переходить проезжую часть лишь в установленных местах на зеленый сигнал светофора. Но даже если вы соблюдаете все правила, это еще не повод чтобы расслабиться, ведь есть и другие участники дорожного движения. Пешеходам рекомендуется перед выходом на дорогу убедиться в том, что все автомобили остановились. Только убедившись в возможности безопасного перехода, стоит выходить на проезжую часть. Особенно внимательными нужно быть в темное время суток, ведь по статистике в более 50% случаев наездов на пешеходов происходят именно в темное время суток.

ГАИ обращает внимание водителей на то, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу нужно уменьшить скорость, чтобы иметь возможность уступить дорогу пешеходам.

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