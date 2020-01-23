Фактически новый мост будет построен в Полоцке

Реконструкция моста через Западную Двину в Полоцке пойдет по новому сценарию. В ближайшее время ход работ на важнейшем объекте жизнеобеспечения граждан активизируется.

Некоторая задержка строительства была вызвана необходимостью корректировки проектно-сметной документации, пояснила директор управления капитального строительства райисполкома Галина Бельская. Первоначально планировалось часть несущих балок сохранить. Однако после после дополнительного тщательного обследования стало понятно, что железобетонные и металлические конструктивные элементы требуют полной замены, сообщает vitvesti.by. От старого моста сохранятся лишь вертикальные опоры, которые дополнительно усилят. Фактически, это будет полностью новый мост.

Возведение моста стало главной темой специального заседания, которое прошло в Полоцком райисполкоме, в котором принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев. Это многое говорит о значение моста для экономики.