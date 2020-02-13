«Две недели жить на поле» предложил аграриями Николай Шерстнёв и посулил возможность заработать

Откровенный разговор состоялся в рамках «круглого стола» с участием председателей райисполкомов и руководителей крупнейших сельскохозяйственных организаций Витебской области. На повестке дня совещания стояло технологичное проведение посевной кампании.

«Две недели надо жить на поле», — так сформулировал задачу аграриям председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв.

Николай Шерстнёв уделил особое внимание материальной заинтересованности работников в результатах труда, пишут «Витьбичи». Он выразил убежденность в том, что люди должны понимать ради чего они работают.

«Людям надо рассчитать заработную плату, объявить ее и отправить в бой», — образно выразился Николай Шерстнёв.

«Нужно создать условия для тех, кто хочет зарабатывать. Можно переломить ситуацию через отношение к труду. Обычно мы на этом экономим, а потом теряем деньги, перерасходуя топливо, закупая дополнительные запчасти, когда сев затянется. Кстати, расход топлива можно сократить, выбрав правильный подход к обработке каждого поля, оптимальные регламенты сева», — отметил председатель Витебского облисполкома.

«Только собрав технику в кулак, объединив усилия, и под вашим единоначалием мы сможем справиться со стоящей задачей, подытожил Николай Николаевич, обращаясь к руководителям районов. Скота в области мало, землю надо распахивать и засевать до последнего гектара», — добавил Николай Шерстнёв.

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Претензии по ЖКХ, освещению, транспорту и строительству. Шерстнев считает, что прослойку между человеком и властью надо разворошить