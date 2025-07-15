В Билево появится новый 11-этажный жилой дом с зоной отдыха и детской площадкой

Жизнь
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В микрорайоне Билево города Витебска в ближайшее время начнётся строительство нового современного 11-этажного жилого дома. Объект разместится в стратегически удобной локации — на пересечении улиц Богатырёва и Короткевича.

Проект предусматривает создание комфортной и безопасной городской среды, адаптированной как для семей с детьми, так и для пожилых жильцов. Согласно опубликованной информации, на прилегающей территории будут оборудованы:

  • современная детская игровая площадка,

  • обустроенная зона отдыха с лавочками и озеленением,

  • парковочная зона на 12 машиномест, предназначенная для жителей дома.

Хотя сроки начала строительства пока не объявлены, местные жители уже проявляют интерес к будущим квартирам, особенно с учётом удачного расположения и удобной инфраструктуры района.

Микрорайон Билево за последние годы активно застраивается и благоустраивается. Появляются новые жилые комплексы, обновляются дороги, развивается транспортная сеть. Ожидается, что новый дом дополнит жилую среду района и станет привлекательным вариантом как для молодых семей, так и для пенсионеров.

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