Николай Шерстнев переломит ситуацию в экономике сельского хозяйства. Дешево, быстро и качественно

В 2020 году в Витебской области планируется реконструировать не менее 180 объектов сельскохозяйственных предприятий.

В сельхозорганизациях области имеется значительное количество помещений, которые были построены более 30 лет тому назад. Часть из них уже выведена из оборота или просто не эксплуатируется.

Чтобы осуществить реконструкцию всех объектов, будет разработана детальная программа.

По словам председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнева, планируется старые помещения приводить в технологическое состояние по принципу «дешево, быстро, качественно».

«…Именно за счет быстрого, дешевого, качественного строительства хотим старые помещения привести в технологическое состояние, создать условия, чтобы получить максимальную эффективность и так переломить ситуацию в экономике сельского хозяйства», — подчеркнул председатель облисполкома.

Также будут созданы условия, которые позволят получить максимальную эффективность и переломить ситуацию в экономике сельского хозяйства. Надеемся, что в результате сельское хозяйство области не будет переломано. Пока, если верить статистике, результаты отрицательные.

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