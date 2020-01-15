Удельный вес сельхозпродукции Витебщины снизился в 2019 году

В Беларуси производство продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в 2019 году составило Br20,9 млрд и увеличилось по сравнению с 2018-м в сопоставимых ценах на 2,9%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства, по данным Нацстата, занимает Минская область (24,8%). Далее следуют Брестская (19,8%), Гродненская (16,6%), Гомельская (14,7%), Витебская (12,2%) и Могилевская (11,8%) области, сообщает БелТА.

Следует отметить, что удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства Витебской области сократился на 0,3% по сравнению с 2018 годом c 12,5% до 12,2%.