Большая делегация бизнесменов из Швеции во главе с послом посетила СЭЗ «Витебск»

В составе делегации более представители бизнеса, в том числе компании ИКЕА.

Как ранее сообщал «Витебский Курьер», в Витебске приступили к возведению крупного деревообрабатывающего предприятия, основным заказчиком продукции которого станет группа IKEA. Проект предусматривает создание вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса первоначальной стоимостью около 100 млн евро.

Прибывшие в Витебск бизнесмены посетят ряд предприятий города и региона: ОАО «Витебскдрев», «Нафтан», «Витебские ковры», «Витязь». Запланировано также посещение новополоцкого ООО «Авестра Битумные Материалы», которое создано с участием шведского капитала на территории СЭЗ «Витебск» и в марте нынешнего года начнет возводить завода по выпуску полимерно-модифицированного битума.

В культурной программе визита — гимназия №2, Витебский государственный технологический университет и Витебская государственная академия ветеринарной медицины, а также Полоцкий госуниверситет и театрализованное представление в Витебской областной библиотеке, посвященное 75-летию одного из самых известных персонажей шведской писательницы Астрид Линдгрен — Пеппи Длинныйчулок.

Шведский бизнес проявляет интерес к присутствию в СЭЗ «Витебск», заявила чрезвычайный и полномочный посол Швеции в Беларуси Кристина Юханнессон.

«Мы приехали на Витебщину большой командой, тем самым подчеркивая, что имеем серьезный интерес к развитию сотрудничества с вами, прежде всего, в экономической сфере», — сказала Юханнессон в среду в ходе встречи в Витебском облисполкоме. Посла цитирует газета «Витебские вести». «Наш бизнес проявляет интерес, в частности, к присутствию в СЭЗ «Витебск», развитие которой четко показывает, что область готова к работе с иностранными инвесторами», — добавила дипломат.

Она также отметила, что направления делового взаимодействия предопределяет и схожесть Витебщины со шведскими регионами как по климатическим условиям, так и с точки зрения природных ресурсов. Поэтому в числе приоритетных направлений экономического партнерства — деревообработка, уточнила посол.

В свою очередь заместитель председателя Витебского облисполкома Владимир Пенин констатировал, что взаимодействие Витебщины со Швецией активно развивается. Наращивается взаимный товарооборот и есть резервы по обеспечению его сбалансированности, сказал Пенин. По его словам, сегодня важно сконцентрировать усилия на развитии производственной кооперации, для чего область готова создавать необходимые условия и оказывать поддержку в реализации планов. Такое направление переговоров поддержали и шведские гости.

Как отмечает издание, официальная делегация посольства Швеции, возглавляемая Юханнессон, прибыла в регион 26 февраля. В разнообразной и насыщенной двухдневной программе визита акцент сделан на деловые мероприятия в областном центре, Полоцке и Новополоцке.

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