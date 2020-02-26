Беларусь планирует расширить железнодорожное сообщение с Украиной. Какие поезда пойдут из Витебска

Беларусь начала более активно интересоваться сотрудничеством с Украиной. В частности, планируется увеличение объемов пассажирского железнодорожного сообщения. Об этом заявил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

— Мы активно ведем сейчас работу с Украиной по поводу расширения сети. Рассматриваем вопрос назначения либо поезда, либо беспересадочных вагонов, которые будут следовать из Витебска в Белгород-Днестровский. В планах увеличение размеров движения в сообщении до Львова за счет организации паритетного движения. Сегодня в этом направлении ходит один поезд, белорусский. Украина навстречу нам пока не идет, и мы работаем над тем, чтобы появился еще один поезд, — уточнил он.

Представитель БЖД рассказал, что в сообщении с Украиной сегодня организовано движение пятью парами поездов.​

В планах также расширить сообщение до Львова путем организации паритетного движения. Сегодня, по информации представителя БЖД, во Львов ходит один поезд белорусского состава.

По словам Александра Дрожжи, за 2019 год услугами БЖД воспользовались без малого 80 млн пассажиров, из которых 3,8 млн — в международном сообщении. Около 70 процентов перевозок международного сообщения осуществляется с Россией.