Трехмиллионным интернет-пассажиром БЖД оказалась девушка из Витебска

29 декабря был куплен трехмиллионный электронный билет. Трехмиллионным пассажиром стала магистрантка механико-математического факультета БГУ Любовь Гаркуша, изучающая веб-программирование и интернет-технологии. Девушка купила билет в третий вагон на 14-е место нового дизель-поезда «Минск — Витебск», чтобы поехать в родной Витебск к родителям, куда ездит каждый месяц.

Пассажирку встречали с добрыми пожеланиями и мешком подарков Дед Мороз и Снегурочка, а также заместитель начальника пассажирской службы управления Белорусской железной дороги Денис Тонконог, который вручил девушке памятный сертификат. Он добавил, что трехмиллионный пассажир — это знаменательное событие для БЖД:

— Надеюсь, в следующем году темпы продажи еще вырастут. Для это мы переработали наши сервисы, сделали мобильное приложение, убрали сбор за оформление покупки билетов в интернете. Сейчас 25 процентов от всех проданных билетов приходятся на интернет-покупку. Примечательно, что на этот поезд 64 процента билетов были куплены через интернет. Мы все делаем для того, чтобы развивать сервис. Сейчас во всех областных центрах появились новые терминалы самообслуживания для продажи билетов на поезда региональных линий эконом-класса, которые ранее можно было видеть только в Минске. Сейчас они расставлены по местам и проходят пуско-наладочные работы. Естественно, такое нововведение повлияет на скорость обслуживания.

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