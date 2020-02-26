Таксист из Витебска украл сейф с деньгами в фирме, в которую только устроился

Житель Витебска вместе жителем Новополоцка совершили кражу в полоцкой фирме, в которой работали. Разбив окно, они унесли из офиса сейф с выручкой в размере 2000 рублей и ноутбук.

Сотрудникам Полоцкого уголовного розыска вскоре удалось выйти на след подозреваемых. В поле зрения оперативников попал житель Витебска 1982 года рождения. Мужчина, который работал таксистом, параллельно стал подрабатывать на фирме в качестве курьера. Правда, уже через два дня он решил отказаться от подработки.

Вскоре был установлен и второй подозреваемый в краже. Им оказался новополочанин 1991 года рождения. Выяснилось, что идейным вдохновителем преступления стал бывший работник фирмы. Он заприметил сейф, в который складывалась выручка, и решил его похитить. Ночью уже с напарником мужчина пришел к офису и вдвоем они стали пытаться отжать стеклопакет. После того, как это не удалось сделать, подозреваемые разбили окно, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Организатор кражи остался снаружи, а его подельник забрался внутрь помещения. Спустя несколько минут похитители с добычей скрылись с места происшествия. Отъехав подальше, мужчины разделили украденные деньги, а сейф выбросили в кусты. Впрочем, несмотря на все попытки запутать следы, оба участника преступления были установлены оперативниками из Полоцка. В отношении подозреваемых следователями возбуждено уголовное дело.

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