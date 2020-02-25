В одних домах будет выполнен капитальный ремонт. В других, ограничиться утеплением фасада, заменой кровли или инженерных сетей, ремонтом противопожарной системы или балконов.
Ищите свой и готовьтесь к тому, что придется потерпеть некоторые неудобства.
|
№ п/п
|
Наименование объекта
|1
|2
|Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году
|
1
|
Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №12 по улице Лазо в г. Витебске
|2
|Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Сметанина в г. Витебске
|3
|Капитальный ремонт жилого дома №32 по улице 1-я Керамзитовая в г.Витебске
|
4
|
Капитальный ремонт жилого дома №200, корпус 1 по улице Гагарина в г. Витебске
|5
|Капитальный ремонт жилого дома № 22А по улице Золотогорская в г.Витебске
|6
|Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице 2-я Доватора в г. Витебске
|7
|Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Коммунистическая в г. Витебске
|8
|Капитальный ремонт жилого дома № 19А по улице Мира в аг. Кировская
|9
|Капитальный ремонт жилого дома № 47 А по проспекту Фрунзе в г. Витебке
|10
|Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №1 по улице Буденного в г. Витебске
|11
|Капитальный ремонт жилого дома № 48 по улице Ленина в г. Витебске
|12
|Капитальный ремонт жилого дома № 50 по улице Ленина в г. Витебске
|13
|Капитальный ремонт здания общежития № 2 по ул. Заречная, д. 3 в г. Витебске
|14
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 36 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|15
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 32 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|16
|Капитальный ремонт жилого дома № 45 по проспекту Московский в г. Витебске
|17
|Капитальный ремонт жилого дома №52 по проспекту Московский в г. Витебске
|18
|Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Молодежная в г.п. Руба
|19
|Капитальный ремонт жилого дома № 32/2 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|20
|Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Мира в аг. Кировская
|21
|Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Мира в аг. Кировская
|22
|Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Мира в аг. Кировская
|23
|Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Покровская в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX — начала XX в.)
|24
|Капитальный ремонт кровли жилого дома №15/2 по улице П. Бровки в г. Витебске
|25
|Капитальный ремонт жилого дома №20/1 по проспекту Строителей в г. Витебске
|
26
|Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 134 по ул. М. Горького в г.Витебске. Корректировка
|27
|Капитальный ремонт здания общежития № 1 по пр-ту Московскому, д. 29 в г.Витебске
|28
|Капитальный ремонт жилого дома № 52 по улице Ленина в г. Витебске
|29
|Капитальный ремонт жилого дома № 54 по улице Ленина в г. Витебске
|30
|Капитальный ремонт жилого дома № 55 по улице Ленина в г. Витебске
|31
|Капитальный ремонт жилого дома № 56 по улице Ленина в г. Витебске
|32
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 42 по проспекту Московский в г. Витебске
|33
|Капитальный ремонт жилого дома № 46 по улице Ленина в г. Витебске
|34
|Капитальный ремонт жилого дома № 57 по улице Ленина в г. Витебске
|35
|Капитальный ремонт жилого дома № 59 по улице Ленина в г. Витебске
|36
|Капитальный ремонт жилого дома № 62 по улице Ленина в г. Витебске
|37
|Модернизация здания по ул. Зеньковой, 9/6 в г. Витебске. Памятник архитектуры XIX в.
|38
|Капитальный ремонт жилого дома № 58 по улице Ленина в г. Витебске
|39
|Капитальный ремонт жилого дома № 61 по улице Ленина в г. Витебске
|40
|Капитальный ремонт жилого дома № 65 по улице Ленина в г. Витебске
|41
|Капитальный ремонт жилого дома № 67 по улице Ленина в г. Витебске
|42
|Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Мира в аг. Кировская
|43
|Капитальный ремонт жилого дома № 63 по проспекту Фрунзе в г. Витебке
|44
|Капитальный ремонт жилого дома №9/2 по улице Чкалова в г. Витебске
|45
|Капитальный ремонт жилого дома №1/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|46
|Капитальный ремонт жилого дома №3/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|47
|Капитальный ремонт жилого дома №5/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|48
|Капитальный ремонт жилого дома №7/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|49
|Капитальный ремонт жилого дома №9/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|50
|Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Герцена в г. Витебске
|51
|Капитальный ремонт жилого дома № 16 по улице Герцена в г. Витебске
|52
|Капитальный ремонт жилого дома № 21 по улице Герцена в г. Витебске
|53
|Капитальный ремонт жилого дома №23 по улице Герцена в г.Витебске
|54
|Капитальный ремонт жилого дома №38 по проспекту Московский в г. Витебске
|55
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 28 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|56
|Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске
|57
|Капитальный ремонт жилого дома №16 по улице Александра Овечкина в г. Витебке
|58
|Модернизация здания по ул. Зеньковой, 4 в г. Витебске. Памятник архитектуры конца XIX- начала XX века
|59
|Капитальный ремонт жилого дома № 28 по проспекту Московский в г. Витебске
|60
|Капитальный ремонт жилого дома № 40 по проспекту Московский в г. Витебске
|61
|Капитальный ремонт жилого дома № 5 по проезду Клинический в г. Витебске
|62
|Капитальный ремонт жилого дома №9А по улице Богдана Хмельницкого в г. Витебске
|63
|Капитальный ремонт жилого дома № 53 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|64
|Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Центральной в г.п.Руба
|65
|Капитальный ремонт жилого дома № 12 по проспекту Строителей в г. Витебске
|66
|Капитальный ремонт жилого дома № 12 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|67
|Капитальный ремонт жилого дома № 49 по проспекту Фрунзе в г. Витебске
|68
|Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Спортивная в деревне Лужесно
|69
|Капитальный ремонт жилого дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов в г. Витебке
|70
|Капитальный ремонт жилого дома №26/1 по улице Правды в г. Витебске
|71
|Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Космонавтов в г. Витебке
|72
|Капитальный ремонт жилого дома №61, корпус 4 по улице Правды в г. Витебске
|Раздел II Объекты без ввода площади в текущем году.
|1
|Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 57, по ул.М.Горького, г.Витебск
|2
|Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 99 по ул.М. Горького в г.Витебске
|3
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 33 по ул. Димитрова в г.Витебске
|4
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 35 по ул. Димитрова в г.Витебске
|5
|Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул. Революционной в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX- начала ХХ в.)
|6
|Утепление наружных стен жилого дома № 11/5 по пр-ту Московскому в г. Витебске
|7
|Капитальный ремонт жилого дома №21/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске
|8
|Капитальный ремонт здания жилого дома № 18 по ул. Советской Армии в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX- начала ХХ в)
|9
|Капитальный ремонт здания жилого дома № 20 по ул. Советской Армии в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX — начала XX в.)
|10
|Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №3 по улице Урицкого в г. Витебске
|11
|Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома №46, пр-т Фрунзе, г. Витебск
|12
|Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 1 по проспекту Черняховского в городе Витебске
|13
|Капитальный ремонт жилого дома №22/1 по проспекту Строителей в г. Витебске
|14
|Капитальный ремонт жилого дома № 74, корпус 4 проспект Московский в г. Витебске
|15
|Капитальный ремонт жилого дома №18/1 по проспекту Строителей в г. Витебске
|16
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 33 по ул. Максима Горького в г.Витебске
|17
|Капитальный ремонт общежития по проспекту Победы,7 в г.Витебске
|18
|Капитальный ремонт общежития по улице Терешковой,16/2 в г.Витебске
|19
|Капитальный ремонт общежития по улице Академика Павлова,23-2 в г.Витебске
|20
|Капитальный ремонт общежития по улице Максима Горького,57А в г.Витебске
|21
|Капитальный ремонт общежития по улице Гончарная,13 в г.Витебске
|22
|Капитальный ремонт общежития по улице Генерала Людникова,4 в г.Витебске
|23
|Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 27 по проспекту Московский в г. Витебске
|Раздел III ОКЭ
|1
|Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 по ул. 1-я Пролетарская в г. Витебске
|2
|Утепление наружных стен жилого дома № 1 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске
|3
|Утепление наружных стен многоквартирного жилого дома № 4 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске
|4
|Ремонт перекрытий подъезда №1 , здания жилого дома №1, ул. Гагарина, г. Витебск
|5
|Замена инженерных сетей жилого дома №29 по ул. Герцена в г. Витебске
|6
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3А, переулок Центральный в г.п. Руба
|7
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по улице Центральная в г.п. Руба
|8
|Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 по улице 4-я Тираспольская в г. Витебске
|9
|Капитальный ремонт кровли жилого дома №13 по улице 4-я Тираспольская в г. Витебске
|10
|Утепление наружных стен жилого дома № 12 по ул. 39-й Армии в г. Витебске
|11
|Капитальный ремонт балконов жилого дома № 16 по ул. Кирова в г.Витебске
|12
|Капитальный ремонт балкона жилого дома №5, кв. 56, проезд Клинический в г. Витебске
|13
|Восстановление поврежденных потолочных плит блок-комнат квартир № 14 и № 28 жилого дома №10, корпус 2 по ул. Лазо в г. Витебске
|14
|Капитальный ремонт конструкций незадымляемых противопожарных лестниц жилого дома
№10 к. 3 по ул. Лазо в г.Витебске
|15
|Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3, переулок Центральный в г.п. Руба
|16
|Ремонт и модернизация инженерных сетей жилого дома № 163 по ул. Максима Горького в г.Витебске
|17
|Ремонт и модернизация инженерных сетей жилого дома 163А по ул. Максима Горького в г. Витебске
|18
|Капитальный ремонт балконов жилого дома №52 по пр. Московскому в г.Витебске
|19
|Капитальный ремонт противопожарной системы здания общежития «ЖРЭТ Первомайского района», расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Победы, д.7
|20
|Капитальный ремонт и модернизация здания жилого дома № 8, корп. 6, ул. Смоленская, г. Витебск
|21
|Капитальный ремонт противопожарной системы жилого дома № 26 по пр-ту Строителей в г.Витебске
|22
|Капитальный ремонт и модернизация жилого дома № 44 по проспекту Фрунзе с благоустройством дворовой территории г. Витебск
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