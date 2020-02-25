В одних домах будет выполнен капитальный ремонт. В других, ограничиться утеплением фасада, заменой кровли или инженерных сетей, ремонтом противопожарной системы или балконов.

Ищите свой и готовьтесь к тому, что придется потерпеть некоторые неудобства.

№ п/п Наименование объекта 1 2 Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году 1 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №12 по улице Лазо в г. Витебске 2 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по улице Сметанина в г. Витебске 3 Капитальный ремонт жилого дома №32 по улице 1-я Керамзитовая в г.Витебске 4 Капитальный ремонт жилого дома №200, корпус 1 по улице Гагарина в г. Витебске 5 Капитальный ремонт жилого дома № 22А по улице Золотогорская в г.Витебске 6 Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице 2-я Доватора в г. Витебске 7 Капитальный ремонт жилого дома № 25 по улице Коммунистическая в г. Витебске 8 Капитальный ремонт жилого дома № 19А по улице Мира в аг. Кировская 9 Капитальный ремонт жилого дома № 47 А по проспекту Фрунзе в г. Витебке 10 Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома №1 по улице Буденного в г. Витебске 11 Капитальный ремонт жилого дома № 48 по улице Ленина в г. Витебске 12 Капитальный ремонт жилого дома № 50 по улице Ленина в г. Витебске 13 Капитальный ремонт здания общежития № 2 по ул. Заречная, д. 3 в г. Витебске 14 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 36 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 15 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 32 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 16 Капитальный ремонт жилого дома № 45 по проспекту Московский в г. Витебске 17 Капитальный ремонт жилого дома №52 по проспекту Московский в г. Витебске 18 Капитальный ремонт жилого дома № 6 по улице Молодежная в г.п. Руба 19 Капитальный ремонт жилого дома № 32/2 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 20 Капитальный ремонт жилого дома № 1 по улице Мира в аг. Кировская 21 Капитальный ремонт жилого дома № 2 по улице Мира в аг. Кировская 22 Капитальный ремонт жилого дома № 3 по улице Мира в аг. Кировская 23 Капитальный ремонт здания жилого дома № 12 по ул. Покровская в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX — начала XX в.) 24 Капитальный ремонт кровли жилого дома №15/2 по улице П. Бровки в г. Витебске 25 Капитальный ремонт жилого дома №20/1 по проспекту Строителей в г. Витебске 26 Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 134 по ул. М. Горького в г.Витебске. Корректировка 27 Капитальный ремонт здания общежития № 1 по пр-ту Московскому, д. 29 в г.Витебске 28 Капитальный ремонт жилого дома № 52 по улице Ленина в г. Витебске 29 Капитальный ремонт жилого дома № 54 по улице Ленина в г. Витебске 30 Капитальный ремонт жилого дома № 55 по улице Ленина в г. Витебске 31 Капитальный ремонт жилого дома № 56 по улице Ленина в г. Витебске 32 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 42 по проспекту Московский в г. Витебске 33 Капитальный ремонт жилого дома № 46 по улице Ленина в г. Витебске

34 Капитальный ремонт жилого дома № 57 по улице Ленина в г. Витебске 35 Капитальный ремонт жилого дома № 59 по улице Ленина в г. Витебске 36 Капитальный ремонт жилого дома № 62 по улице Ленина в г. Витебске 37 Модернизация здания по ул. Зеньковой, 9/6 в г. Витебске. Памятник архитектуры XIX в. 38 Капитальный ремонт жилого дома № 58 по улице Ленина в г. Витебске 39 Капитальный ремонт жилого дома № 61 по улице Ленина в г. Витебске 40 Капитальный ремонт жилого дома № 65 по улице Ленина в г. Витебске 41 Капитальный ремонт жилого дома № 67 по улице Ленина в г. Витебске 42 Капитальный ремонт жилого дома № 4 по улице Мира в аг. Кировская 43 Капитальный ремонт жилого дома № 63 по проспекту Фрунзе в г. Витебке 44 Капитальный ремонт жилого дома №9/2 по улице Чкалова в г. Витебске 45 Капитальный ремонт жилого дома №1/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 46 Капитальный ремонт жилого дома №3/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 47 Капитальный ремонт жилого дома №5/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 48 Капитальный ремонт жилого дома №7/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 49 Капитальный ремонт жилого дома №9/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 50 Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Герцена в г. Витебске 51 Капитальный ремонт жилого дома № 16 по улице Герцена в г. Витебске 52 Капитальный ремонт жилого дома № 21 по улице Герцена в г. Витебске 53 Капитальный ремонт жилого дома №23 по улице Герцена в г.Витебске 54 Капитальный ремонт жилого дома №38 по проспекту Московский в г. Витебске 55 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 28 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 56 Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске 57 Капитальный ремонт жилого дома №16 по улице Александра Овечкина в г. Витебке 58 Модернизация здания по ул. Зеньковой, 4 в г. Витебске. Памятник архитектуры конца XIX- начала XX века 59 Капитальный ремонт жилого дома № 28 по проспекту Московский в г. Витебске 60 Капитальный ремонт жилого дома № 40 по проспекту Московский в г. Витебске 61 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по проезду Клинический в г. Витебске 62 Капитальный ремонт жилого дома №9А по улице Богдана Хмельницкого в г. Витебске 63 Капитальный ремонт жилого дома № 53 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 64 Капитальный ремонт жилого дома № 32 по улице Центральной в г.п.Руба 65 Капитальный ремонт жилого дома № 12 по проспекту Строителей в г. Витебске 66 Капитальный ремонт жилого дома № 12 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 67 Капитальный ремонт жилого дома № 49 по проспекту Фрунзе в г. Витебске 68 Капитальный ремонт жилого дома №3 по улице Спортивная в деревне Лужесно 69 Капитальный ремонт жилого дома №27 по улице Воинов-Интернационалистов в г. Витебке 70 Капитальный ремонт жилого дома №26/1 по улице Правды в г. Витебске 71 Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице Космонавтов в г. Витебке 72 Капитальный ремонт жилого дома №61, корпус 4 по улице Правды в г. Витебске Раздел II Объекты без ввода площади в текущем году. 1 Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 57, по ул.М.Горького, г.Витебск 2 Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома № 99 по ул.М. Горького в г.Витебске

3 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 33 по ул. Димитрова в г.Витебске 4 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 35 по ул. Димитрова в г.Витебске 5 Капитальный ремонт здания жилого дома № 1 по ул. Революционной в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX- начала ХХ в.) 6 Утепление наружных стен жилого дома № 11/5 по пр-ту Московскому в г. Витебске 7 Капитальный ремонт жилого дома №21/1 по улице Петруся Бровки в г. Витебске 8 Капитальный ремонт здания жилого дома № 18 по ул. Советской Армии в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX- начала ХХ в) 9 Капитальный ремонт здания жилого дома № 20 по ул. Советской Армии в г. Витебске (памятник архитектуры конца XIX — начала XX в.) 10 Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №3 по улице Урицкого в г. Витебске 11 Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома №46, пр-т Фрунзе, г. Витебск 12 Капитальный ремонт с модернизацией здания жилого дома № 1 по проспекту Черняховского в городе Витебске 13 Капитальный ремонт жилого дома №22/1 по проспекту Строителей в г. Витебске 14 Капитальный ремонт жилого дома № 74, корпус 4 проспект Московский в г. Витебске 15 Капитальный ремонт жилого дома №18/1 по проспекту Строителей в г. Витебске 16 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 33 по ул. Максима Горького в г.Витебске 17 Капитальный ремонт общежития по проспекту Победы,7 в г.Витебске 18 Капитальный ремонт общежития по улице Терешковой,16/2 в г.Витебске 19 Капитальный ремонт общежития по улице Академика Павлова,23-2 в г.Витебске 20 Капитальный ремонт общежития по улице Максима Горького,57А в г.Витебске 21 Капитальный ремонт общежития по улице Гончарная,13 в г.Витебске 22 Капитальный ремонт общежития по улице Генерала Людникова,4 в г.Витебске 23 Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома № 27 по проспекту Московский в г. Витебске Раздел III ОКЭ 1 Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 по ул. 1-я Пролетарская в г. Витебске 2 Утепление наружных стен жилого дома № 1 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске 3 Утепление наружных стен многоквартирного жилого дома № 4 по ул. 4-я Прядильная в г.Витебске 4 Ремонт перекрытий подъезда №1 , здания жилого дома №1, ул. Гагарина, г. Витебск 5 Замена инженерных сетей жилого дома №29 по ул. Герцена в г. Витебске 6 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3А, переулок Центральный в г.п. Руба 7 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 9 по улице Центральная в г.п. Руба 8 Капитальный ремонт кровли жилого дома №9 по улице 4-я Тираспольская в г. Витебске 9 Капитальный ремонт кровли жилого дома №13 по улице 4-я Тираспольская в г. Витебске 10 Утепление наружных стен жилого дома № 12 по ул. 39-й Армии в г. Витебске 11 Капитальный ремонт балконов жилого дома № 16 по ул. Кирова в г.Витебске 12 Капитальный ремонт балкона жилого дома №5, кв. 56, проезд Клинический в г. Витебске 13 Восстановление поврежденных потолочных плит блок-комнат квартир № 14 и № 28 жилого дома №10, корпус 2 по ул. Лазо в г. Витебске 14 Капитальный ремонт конструкций незадымляемых противопожарных лестниц жилого дома №10 к. 3 по ул. Лазо в г.Витебске 15 Капитальный ремонт кровли жилого дома № 3, переулок Центральный в г.п. Руба 16 Ремонт и модернизация инженерных сетей жилого дома № 163 по ул. Максима Горького в г.Витебске 17 Ремонт и модернизация инженерных сетей жилого дома 163А по ул. Максима Горького в г. Витебске 18 Капитальный ремонт балконов жилого дома №52 по пр. Московскому в г.Витебске

19 Капитальный ремонт противопожарной системы здания общежития «ЖРЭТ Первомайского района», расположенного по адресу: г. Витебск, пр-т Победы, д.7 20 Капитальный ремонт и модернизация здания жилого дома № 8, корп. 6, ул. Смоленская, г. Витебск 21 Капитальный ремонт противопожарной системы жилого дома № 26 по пр-ту Строителей в г.Витебске 22 Капитальный ремонт и модернизация жилого дома № 44 по проспекту Фрунзе с благоустройством дворовой территории г. Витебск

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