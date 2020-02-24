Липы у школы в Витебске порубили. Они не вписались в проект

Срубили часть липовой аллеи у школы №27 на Ленинградской улице в Витебске. В процессе проведения ремонтных работ спилили более пяти лип, часть деревьев пока только кронировали. Возможно, участь сруба ждет и вторую часть аллеи.

Липы возле этой школы высажены в два ряда по краю двора, проходящего вдоль Ленинградской улицы, образую узкую аллею. В советское время идея посадки аллеи возникла для того, чтобы снизить вредное влияние на детей шума и выхлопных газов от проезжающего по этой дороге автомобильного транспорта. Судя по толщине деревьев и количеству годовых колец на срезах, липы были высажены несколько десятков лет назад, но уже после времен второй мировой войны.

В результате вырубки больший урон нанесен правому крылу аллеи, которое находится со стороны костела святой Варвары. В линии приближенной к забору срублены практически все деревья. Во второй линии сохранились четыре обрезанных ствола, но пока непонятно – подготовка это к их удалению, либо такая «санитарная» обрезка».

Тендер по выбору генподрядчика для капитального ремонта и модернизации средней школы №27 был объявлен в октябре прошлого года. Его выиграло производственное ремонтно-строительное предприятие общество с ограниченной ответственностью «Дельта» с ценой в 2 492 158 рублей, сообщает ННВ.

Как вы относитесь к вырубке лип? Можно срубать, я не против

Я против подобных ремонтных работ Голосовать

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